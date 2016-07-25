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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

رئیس هیئت پرورش اندام استان کرمانشاه:

مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور به میزبانی کرمانشاه برگزارمی‌شود

مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور به میزبانی کرمانشاه برگزارمی‌شود

کرمانشاه- رئیس هیئت پرورش اندام استان کرمانشاه گفت: در سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و گرامیداشت شهدای مدافع حرم مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه‌های کشور به میزبانی کرمانشاه برگزارمی‌شود.

حسین شیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و روز ملی کرمانشاه و گرامیداشت شهدای مدافع حرم یک دوره مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه‌های کشور به میزبانی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

 رئیس هیئت پرورش اندام استان کرمانشاه ۵ تا ۸ مرداد امسال را زمان برگزاری این مسابقات عنوان کرد.

وی ورزشگاه تختی را مکان برگزاری  مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور IPF اعلام کرد و گفت: این مسابقات انتخابی مرحله نخست مسابقات جهانی آمریکا اورلاندو نیز محسوب می شود.

شیروانی در پایان بیان کرد: مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با شرکت بیش از ۶۰ نفر از یگان‌های سراسر کشور در کرمانشاه برگزار شد.

کد مطلب 3723186

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