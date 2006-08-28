آب سنگين اراك از افتخارات دانشمندان جوان ايراني است/ چالش آينده جهان بر سر انرژي هسته اي است

عباس رجايي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در اراك، اظهار داشت: با راه اندازي كامل اين مجتمع، ايران عملا وارد گردونه 9 كشور دارنده فناوري صلح آميز هسته اي با كاربري هاي علمي شد.

وي با اشاره به اينكه سلاح هسته اي در دكترين دفاعي ايران جايگاهي ندارد، علم پروري را ويژگي ملت ايران خواند و گفت: ملت ايران به بركت نظام جمهوري اسلامي در مسير زنده كردن هويت علمي خود قدم گذاشته و رسيدن به جايگاه شايسته خود نيازمند ادامه اين مسير و نهراسيدن از موانعي ست كه دشمن مي تواند ايجاد كند.

رجايي اضافه كرد: راه اندازي مجتمع توليد آب سنگين اراك براي كساني كه دستي در مباحث علمي جهان دارند، قابل باور نيست و محققان و دانشمندان ايراني با وجود انواع تحريم ها توانستند اين پروژه علمي را راه اندازي كنند.

وي با بيان اينكه همه مراحل طراحي و ساخت اين مجتمع به دست توانمند متخحصصان ايراني و بدون هيچگونه وابستگي علمي و كارشناسي به خارج صورت گرفته است، افزود: همين امر اهميت آن را مضاعف مي كند و به عنوان يك مركز بومي بدون مشابه در جهان است.

نماينده مردم اراك تصريح كرد: جهان امروز به سمت بهره گيري از انرژي هاي نو مي رود و حيات و توسعه هر كشوري در گروي توسعه علمي آن كشور است و ايران نيز نمي تواند با وجود استعدادها آينده خود را ناديده بگيرد و تسليم خواست منفعت طلبان دنيا شود.

رجايي استفاده از آب سنگين را در بخش هاي فناوري هسته اي، پزشكي ، كشاورزي و درمان بيماري هاي سخت عنوان كرد و گفت: چه بسا چالش دنياي آينده بر سر انرژي هسته اي باشد .

وي با اشاره به اينكه تاريخ ايران نشانگر صلح طلبي، استقلال و دينمداري ايران است، اضافه كرد: حركت ايران نه تنها مي تواند براي كشور پيشرفت و رفاه به همراه داشته باشد بلكه مي تواند در راستاي رفاه جهاني سير كند.

نماينده مردم اراك استفاده از آب سنگين را در بخش هاي فناوري هسته اي، پزشكي ، كشاورزي و درمان بيماري هاي سخت عنوان كرد و گفت: رسيدن به اهداف سند چشم انداز توسعه كشور ما را ملزم به تقويت بنيه علمي و شتاب در اين زمينه مي كند.

وي با تاكيد بر بعد علمي و توسعه اي توليد آب سنگين در ادامه گفت: نبايد در فناوري هسته اي خود را محدود كنيم و لازم است مسير علوم جديد ديگر در كشور را هموارتر كنيم و استعدادهاي ديگر را به منصه ظهور بر سانيم.

رجايي با اشاره به تاكيد رئيس جمهور مبني بر باز بودن در مجتمع به روي خبرنگاران گفت: اين امر نشانگر شفافيت و سلامت برنامه هاي علمي ايران است.