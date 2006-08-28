به گزارش خبرنگار مهر، در نشست نقد و بررسي مجموعه تلويزيوني "راز ققنوس" كه روز گذشته با حضور عوامل در خبرگزاري مهر برگزار شد، نادر مقدس در مقام كارگردان مجموعه گفت: "ما فيلمنامه اي داشتيم كه تنها يك راز نبود، بلكه صندوقچه اسرار بود. اگر قرار بود اين رازها يكي يكي هم باز شود، بايد اين مجموعه 20 تا 30 قسمت مي شد تا تك تك شخصيت ها را در كار باز مي كرديم."

وي ادامه داد: "فيلمنامه "راز ققنوس" پليسي و اكشن نيست و وقتي هم من فيلمنامه را خواندم يا طرح اوليه را ديدم با چنين برداشتي به سراغ كار نرفتم. جامعه هنري ما يعني سينما و تلويزيون هنوز تجربياتش در ژانر پليسي كامل نشده است. ما در اين مجموعه هم قرار نبود وارد كار اكشن شويم، بلكه مي خواستيم مسيري را طي كنيم كه پلكاني بود. در مجموع فيلمنامه اكشن نيست و همان لحظات كمي هم كه داشت من عمداً گريختم. ژانر اين مجموعه ملودرام خانوادگي است كه چاشني جنايي و پليسي به همراه دارد."

مقدس درباره اينكه فضاسازي كار به شكل مطلوبي درنيامده گفت: "ما با نگاه رئاليستي وارد اين كار شديم و اگر بتوانيم در اين ژانر موفق شويم، بايد اين باور را به وجود بياوريم كه شخصيت اصلي قصه مان با وجدان خود به مرور درگير مي شود و بعد پي به درونيات خود مي برد. من به شدت با سينمايي كه فراواقعي است مخالفم، حتي اگر قرار است حقيقت عرفاني را مشخص كنيم. بايد تجربه كنيم تا خوب بسازيم. به نظرم "راز ققنوس" با اين شكل خودش نيز يك تجربه است. از فيلمنامه گرفته تا كارگرداني."

سيداحمد ميرعلايي در اين نشست درباره شكل گيري طرح مجموعه "راز ققنوس" گفت: "طرح اوليه اين فيلمنامه براي شركت ماهدفيلم است كه در كارگاه فيلمنامه نويسي آن از طرح يك خطي فيلمنامه مي نويسند. سرپرستي اين كارگاه بر عهده شاهد سلطاني است. دوستان معتقدند بودند مي توان كار خوبي از اين طرح ساخت، چرا كه قصه اكشن است و شخصيت هاي پيچيده اي براي جذابيت قصه دارد."

وي افزود: "البته اين پيچيدگي به گونه اي نيست كه مخاطب براي پيگيري قصه گمراه شود. البته اين روبنا يك زيربناي خيلي جذابي هم دارد. اين زيربنا توام با اكشن محتوايي است و بحث درونيات يك آدم است. يك پزشكي كه ظاهر همه را مي تواند تغيير دهد، اما در تغيير باطن خودش مانده و با اينكه علاقمند به اين كار است، اما خودش نمي تواند اين كار را انجام دهد و بايد دست نياز را به سمت خدا دراز كند و متوجه مي شود كه اين كار به آساني ميسر نيست."

تهيه كننده اين مجموعه تلويزيوني خاطرنشان كرد: "به لحاظ علمي هم تحقيقاتي براي اين مجموعه انجام شد. با توجه به اينكه ما در كشور خودمان به لحاظ پزشكي پيشرفت هاي خوبي داشتيم و يكي از مواردي كه پزشكان ما خوب عمل كردند، جراحي پلاستيك و زيبايي بوده است. بعد از اينكه طرح به شبكه تهران ارائه شد، دوستان استقبال كردند. البته آنها هم نظراتي داشتند و نظرشان نيز تامين شد و بعد در ارتباط با كارگرداني اين مجموعه با نادر مقدس به توافق رسيديم و پنج شهريورماه سال 84 كار را كليد زديم و نزديك به سه ماه تصويربرداري به طول انجاميد."

شاهد سلطاني درباره اينكه چرا اين كار شباهتي به فيلم "تغيير چهره" دارد، افزود: "من تا بعد از ساخته شدن "راز ققنوس"، فيلم "تغيير چهره" را نديده بودم. البته دوستان مي گفتند كه شبيه اين فيلم است، اما من بعد از ساخته شدن اين مجموعه علاقمند به ديدن اين فيلم شدم. ممكن است از لحاظ شكل شباهت هايي داشته باشد، اما قطعاً در ارتباط با مضمون شباهتي ندارد. اين فيلم اكشني است كه درون مايه عرفاني دارد."

سلطاني درباره اينكه چرا نام "راز ققنوس" را براي اين مجموعه انتخاب كرده، گفت: "ققنوس يكي از اسطوره هاي عرفاني است. آن چيزي كه در ققنوس اهميت دارد اين است كه يك انساني همه جاي دنيا را مي گردد، اما بعد متوجه مي شود كه حقيقت خودش است و در خودش بايد جستجو كند. ققنوس بايد يك بار بسوزد و بعد دوباره متولد شود و اين قضيه درباره شخصيت اصلي صدق مي كند."

وي ادامه داد: "قصه ما شخصيت محور است. اساساً در درام دو شخصيت كنار هم قرار مي گيرند، مرتب با هم كنش و تنش دارند. حال ممكن است كه تقابل بيروني يا دروني باشد. اين فرد با همسر، گذشته و ... تقابل دارد و همين تنش ها باعث مي شود ما پي ببريم كه اين فرد رازهايي دارد و با اين رازها آشنا مي شويم. ما علاقمند بوديم اين كار بايد ضرباهنگ بسيار سريع مي داشت كه البته بايد ببينيم اين مساله چه قدر در كار درآمده است."

سلطاني در پاسخ به اين سئوال كه چرا تكليف اين مجموعه با حادثه يا ملودرام مشخص نيست؟ گفت: "در كشور ما نويسندگان درباره اينكه يك اثر چگونه نوشته شود، به تنهايي تصميم گيرنده نيست. در طرح اوليه ما پليس به اين صورتي كه شما در سريال ها شاهديد، وجود نداشت، بلكه اين پيشنهاد از سوي دوستان در شبكه تهران عنوان شد كه اين بخش پر رنگ شود. ما دوست داشتيم اين كار بررسي روحي و رواني شصخيت يك انسان باشد. بنابراين زياد هم موافق اين كار نبوديم."

وي ادامه داد: "به هر حال اين تصميمي بود كه شبكه تهران گرفت كه پليس پر رنگ شود. اين نكته اي كه شما به آن اشاره كرديد، نكته قابل تاملي است و ما نيز خودمان به اين موضوع فكر كرده بوديم. در اين سريال هم مفهوم حادثه به گونه اي كه در آثار ديگر است، وجود ندارد. شما نمي بينيد كسي به كسي شليك كند. ضرباهنگ كار براي كارهاي اكشن نيست. البته در اين باره آقاي مقدس بايد نظر بدهد."

ميراعلايي در ادامه اين نشست گفت: "ما در اشعار مولانا، حافظ و فردوسي سعي مي كنيم پند رويايي بگيريم. حال در اشعار مولانا گاه درباره ارتباط انسان و حيوان صحبت مي كند و نتيجه اي مي گيرد و آن را زميني مي كند و آنجاست كه مي توانيم به موضوع نزديك شويم. اگر بخواهيم در "راز ققنوس" عرفان را جستجو كنيم، عرفان اين بود كه ممكن است در خانه اتفاق بيفتد و مي خواهد با تو حرف بزند. ولي راز ققنوس به اين شكل است."

ميرعلايي درباره اظهار نظر تلويزيون و پررنگ شدن نقش پليس در اين مجموعه افزود: "در مورد دخالت تلويزيون بايد اشاره كنم كه اين مساله در تمام دنيا طبيعي است. از تلويزيون به عنوان يك رسانه انتظارات و خواسته ها زياد است. يكسري مسائل آموزشي و تربيتي است كه از تلويزيون انتظار مي رود به اين مقولات توجه كند. طبيعي است كه اين دانشگاه در ارتباط با خيلي از سريال ها و برنامه ها كه تهيه مي كند، خواسته هايي داشته باشد. حال بعضي از اين خواسته در قصه لحاظ مي شود. يا ممكن است بگويند چون ما مي خواهيم اين مجموعه در فصل خاصي پخش شود، بنابراين بايد ملاحظاتي در نظر گرفته شود."

تهيه كننده مجموعه "راز ققنوس" ادامه داد: "شبكه تهران روي پليس خيلي تاكيد داشت و اينكه پليس به گونه اي قلمداد نشود كه بد عمل كند يا ضربه پذير باشد. ما معتقديم پليس به عنوان اركان امنيتي هر كشوري محسوب مي شود، بنابراين بايد پرداخت درستي انجام شود. البته پليس هم اشكلاتي دارد، اما اگر ما دوستانه اين قضيه را مطرح كنيم، مسلماً حرفي كه از دل باشد بر دل هم مي نشيند. البته آقاي رجبي معمار مدير شبكه تهران لطف زيادي به ما داشتند. در مجموع بايد به فيلمسازي در تلويزيون توجه شود. علاوه بر آن بايد مسئولان نظام به تلويزيون توجه بيشتري كنند و تلويزيون هم با درايت بيشتري به كار توجه كند."

سلطاني درباره اينكه بحث دو زنه بودن در مجموعه هاي تلويزيوني زياد بوده و اين مجموع هم فارغ از اين قضيه نبوده، گفت: "شخصيت پرهام را بايد مخاطب را به سمت تزكيه ببريم. ما ويژگي هاي مختلفي براي اين شخصيت در نظر گرفتيم. بي توجهي به اطرافي كه ممكن است استفاده حرام از اموال عمومي، غفلت از همسر، خود و ... باشد. تمام اين غفلت ها بايد انگيزه اي براي بازگشت اين آدم مي شد. علت اينكه اين آدم تصميم مي گيرد زن ديگري را وارد زندگي خود كند، بحث خوشگذارني نيست، بلكه نياز عاطفي اين آدم است كه ما آمديم از اين بخش استفاده كرديم كه وقتي حركت مي كند كه اصلاح شود يكي از قدم هايي كه برمي دارد، همين است."

كارگردان مجموعه "راز ققنوس" در ادامه اين بحث اشاره كرد: "ما در زمان انتخاب بازيگر چيزي بينابيني انتخاب كرديم. وقتي قرار بود به سمت شخصيت اصلي زن اول برويم، سعي كرديم يك طوري احساس تماشاگر را نسبت به او برانگيزيم يا سمپاتي را نسبت به شهره بيشتر كرديم. اين نگاه ما بود و زماني كه به سمت زن دوم يعني نسترن مي رفتيم، از اين منظر وارد نمي شديم."