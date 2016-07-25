استراتژی صنایع نساجی هلال/صادرات محصولات به کشورهای منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهر رستمی در پاسخ به این سئوال که نساجی هلال چقدر در پیشبرد اهداف بشردوستانه هلالاحمر نقش دارد، گفت: من فکر میکنم شرکت صنایع نساجی هلال یکی از برگهای برنده جمعیت هلالاحمر است به این دلیل که فرزند برومند جمعیت در زمان بحران است. هنگامی میتوان بر بحران تسلط یافت که در میدان عملیات حاضر و ابزار حل بحران را در اختیار داشت. اسکان اضطراری آسیبدیدگان از مهمترین اقدامات در زمان حادثه است.
وی افزود: شاید به نظر برخی، این تولیدات را از بیرون بتوان تهیه کرد، اما اگر بخواهیم در زمان بحران این محصولات را از بیرون تهیه کنیم بدون تردید جوابگو نخواهد بود. امروز ما افتخار میکنیم که یکی از ابزارهای حل بحران، شرکت نساجی هلال است و به موقع میتواند ذخیره انبارهای امدادی را دپو و به ساماندهی بحران کمک کند. یکی از شاخصهایی که باعث شد مقام معظم رهبری از خدمات هلالاحمر در زلزله ورزقان تقدیر کنند اسکان اضطراری آسیبدیدگان در چادرهای تولیدی شرکت نساجی هلال بود، ما در این زمینه خوش درخشیدیم.
رستمی به مهمترین استراتژی صنایع نساجی هلال اشاره کرد و گفت: استراتژی آینده ما عدم وابستگی به جمعیت هلالاحمر است. نمیخواهیم جمعیت هلال احمر تنها مشتری ما باشد و فقط تولیدکننده صرف هلالاحمر باشیم. به همین منظور انواع تولیدات را افزایش دادیم. ما با نظارت رئیس جمعیت هلالاحمر آرام و با احتیاط گام برمیداریم، بنابراین خروج از وابستگی به جمعیت هلال احمر، کاهش هزینهها، اعتمادسازی نسبت به کیفیت کالا از دیگر برنامههای ما در سال ۹۵ است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا برای صادرات محصولات به بازارهای منطقه برنامهای دارید، اظهارداشت: در سال گذشته تولیدات صنایع نساجی هلال به کشورهای عراق، تاجیکستان، سوریه و کشورهای منطقه صادر شد. رئیس جمعیت هلالاحمر هم بر این موضوع تاکید دارد که با دقت در تولید جنس باکیفیت، این شرکت را به سطح منطقهای برسانیم و صادرات محصولات را به کشورهای منطقه گسترش دهیم. البته هنوز بازاریابی صورت نگرفته است، چون آنها شناخت واقعی از نساجی هلال نداشتند از طرفی کیفیت کالاها مورد پسند نبود و از نظر هزینه هم در تنگنا بودیم که اکنون اعتمادسازی شده کیفیت کالا به اوج رسیده و قدرت معرفی تولیداتمان در خارج از کشور را داریم.
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