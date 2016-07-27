حجت‌الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در نگاه توحیدی و اسلامی برنامه ریزی اوقات فراغت بر اساس سرشت و ظرفیت های انسان، هم در قرآن و هم در سیره پیامبران و هم در بررسی زندگی بزرگان و نخبگان مورد تاکید است، گفت: براساس بیانات ائمه معصومین یکی از ۳ بخش زندگی انسان شامل معاش، استراحت و اوقات فراغت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه در آیات قران نیز عنوان شده که از فعالیت روزمره خود خارج شده و با برنامه ریزی اوقات فراغت به عبادت و خودسازی بپردازید، گفت: ارزش و اهمیت اوقات فراغت در قرآن و در سیره ائمه بیان شده و اگر تاریخ زندگی بزرگان را نیز ورق بزنیم دیده می شود که هر اتفاق مبارکی در زندگی این افراد در اوقات فراغت رخ داده و حتی جرقه های فکری که به ذهن نخبگان و دانشمندان رسیده نیز در این اوقات بوده است.

حجت‌الاسلام علی دشتکی افزود: در این برهه از زمان با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مکانیزه شدن کارها، ضرورت توجه به اوقات فراغت امری اجتناب ناپذیر است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی همدان از لزوم توجه به اقشار مختلف جامعه در خصوص برنامه ریزی اوقات فراغت نه در طول تابستان بلکه در تمام ایام سال سخن گفت و افزود: بانوان خانه دار، بازنشستگان دولتی و کارمندان دولت باید در اولویت امور فراغتی باشند.

حجت‌الاسلام علی دشتکی با بیان اینکه برنامه ریزی تبلیغات اسلامی برای اوقات فراغت فقط مختص تابستان نیست، افزود: برنامه های هیئات، مساجد و گفتمان های دینی در طول سال برقرار می شود و با فعالیت در حوزه مجازی این برنامه ریزی ها تا خانه مردم هم رفته است.

برگزاری ۱۲۰۰ گفتمان دینی در طول سال

مدیر کل تبلیغات اسلامی همدان ضمن اشاره به فعالیت بیش از ۲۰۰ موسسه قرآنی متکلف برنامه های فراغتی در طول سال در استان همدان افزود: حدود هزار و ۲۰۰ گفتمان دینی در طول سال با موضوعات مختلف مهارت آموزی در حوزه تخصصی دینی و سیاسی اجتماعی به صورت کارگاهی و همایشی برگزار می شود.

حجت‌الاسلام علی دشتکی از فعالیت بیش از ۶۰ کانون فرهنگی تبلیغی، ۵۰ هسته فرهنگی در حوزه برنامه های اوقات فراغت جوانان و ۷۰ بوستان نماز در حوزه برنامه های اوقات فراغت نوجوانان در طول سال خبر داد.

وی افزود: تبلیغات اسلامی با تعامل دستگاه ها بخش عمده ای از جمعیت استان همدان را تحت پوشش برنامه های فراغت خود قرار داده که هدف ما غنی سازی اوقات فراغت و نه فقط پر کردن اوقات فراغت است.