تکمیل آزمایشگاه پزشکی قانونی خراسان جنوبی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صیفی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی و قانونی خراسان جنوبی اظهار کرد: در شرایط کنونی انجام برخی از آزمایشات به دلیل نبود تجهیزات، به دیگر استان ها فرستاده می شود.

وی با بیان اینکه باید در اعتبارات پزشکی قانونی به تکمیل تجهیزات توجه شود، افزود: این امر از هزینه های رفت و آمد و اطاله دادرسی جلوگیری می کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین باید به جذب نیرو در پزشکی قانونی استان توجه ویژه ای صورت گیرد.

صیفی با بیان اینکه خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است، ادامه داد: متاسفانه این استان در کم برخورداری از راه های یک طرفه، رتبه برتر کشور را دارا است.

وی با اشاره به دو حادثه مرگبار جاده های خراسان جنوبی در چند روز گذشته، بیان کرد: حوادث جاده ای در این راه ها زیاد بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

فعالیت ۱۳ واحد قضایی در استان

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از فعالیت۱۳ واحد قضایی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد دو واحد به صورت دادگاه فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه باید توجه ویژه ای به اتمام پروژه های واحد های قضایی داشته باشیم، افزود: همچنین پروژه مجموعه پزشکی قانونی استان نیازمند اعتبار است.

صیفی با اشاره به نقش موثر سازمان پزشکی قانونی در اجرای عدالت، اظهار کرد: امنیت این سازمان نقش شایسته ای را در اجرای حق ایفا می کند.