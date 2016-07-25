امکانات جمعیت هلال احمر رودسر توسعه می یابد

حسام ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرمایه گذاری دو میلیارد تومانی در راستای توسعه و تجهیز امکانات جمعیت هلال احمر رودسر اظهار کرد: در این ارتباط دو دستگاه آمبولانس که هر کدام به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان با تجهیزات کامل امدادی برای پایگاه امداد و نجات جاده ای در چابکسر و امداد نجات دریایی در کلاچای در نظر گرفته شده است که از این امکانات و ظرفیت ها برای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه و طرح های سالمسازی دریا استفاده می شود.

وی افزود: همچنین یک دستگاه خودرو ست نجات با تجهیزات امدادی روز برای استقرار دائم در پایگاه امداد نجات جاده ای در شهرستان رودسر تأمین شده است.

ستوده ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون جمعیت هلال احمر شهرستان رودسر به بیش از ۲۵ نفر از مصدومان حوادث جاده ای و دریایی خدمات ارائه کرده است.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر رودسر در طرح های سالمسازی دریا در این شهرستان، بیش از ۲۵ نیروی هلال احمر در طرح های مختلف این جمعیت اعم از جاده ای، دریایی و نقاط خطر آفرین مشارکت دارند.