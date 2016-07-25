به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر حمید کهرام در نشستی با حضور معاونان، مدیران، روسای شعب و روسای بخش های مختلف موسسه رازی که پیش از ظهر دوشنبه در محل این موسسه برگزار شد، گفت: در دو سال گذشته طی جلسات مختلف، سند تجاری سازی فرآورده های موسسه رازی با دقت نظر در جمله به جمله این سند تدوین شد و در اختیار وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت.

وی افزود: سند نهایی سیاست های تجاری سازی آبان ماه سال گذشته از سوی وزیر به موسسه رازی ابلاغ و به شکل جدی در دستور کار قرار داده شد.

وی ادامه داد: به تازگی ابلاغیه دیگری از سوی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تشکیل کمیته ای سه نفره با هدف توسعه ارتباطات بین المللی، گسترش پژوهش به ویژه در حوزه تحقیقات توسعه ای (D&R ) و نظارت بر واگذاری دانش فنی صادر شده که ملزم به اجرای آن هستیم.

کهرام که یکی از اعضای این کمیته عالی است، با اشاره به وظیفه اساسی موسسه رازی بر پیگیری و اجرای سیاست های تجاری سازی تاکید کرد: در جلسات قبل نیز بارها تکرار کرده ام که موضوع تجاری سازی فقط مربوط به انتقال دانش فنی فرآورده های تولیدی موسسه رازی و نیز تولید فرآورده های جدید است.

وی با بیان اینکه فهم ما از تجاری سازی، انتقال دانش فنی به بخش خصوصی توانمند در داخل و خارج کشور است، تاکید کرد: در ابلاغیه جدید نیز بر همین موضوع تاکید شده است.

رئیس موسسه رازی در ادامه از ایجاد ساختار تیم تجاری سازی این موسسه خبر داد و گفت: با تشکیل شورای خبرگان، تمام مباحث و سیاست گذاری های مربوط به تجاری سازی در این شورا طرح می شود و به تصویب می رسد.

به گفته وی، دکتر غلامرضا شکری که به تازگی حکم قائم مقام ریاست موسسه را دریافت کرده، مجری این سیاست ها است.

کهرام، توسعه روابط بین الملل را دیگر نکته مهم ابلاغیه اخیر وزیر جهاد کشاورزی خواند و گفت: این موضوع از برنامه های اصلی موسسه رازی در سال ۹۵ است. به همین علت در چارت سازمانی، مدیریت روابط بین الملل، در سطح معاونت ارتقا داده شد.

وی ابراز امیدواری کرد، در سطح روابط بین الملل هم در بخش تجاری در قالب صادرات محصولات و انتقال دانش فنی و هم در بخش ارتباطات بین الملل، همچنین تبادل دانش فنی تولیدات در داخل و خارج کشور، سیاست های کاربردی در این موسسه اتخاذ شود.

رئیس موسسه رازی، تاکید روی بخش تحقیقات و به شکل خاص تر، تحقیقات توسعه ای محصولات موسسه را از نکات برجسته این ابلاغیه عنوان کرد و از پیش بینی برنامه هایی در این بخش خبر داد و افزود: این موارد مهم در سال ۹۵ و ۹۶ در موسسه رازی گسترش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در استان البرز، شهرستان کرج مستقر است.