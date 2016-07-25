قطار منفجر شده در ترکیه ایرانی نبود

صادق سکری در گفتگو با مهر با اشاره به وقوع حادثه برای قطار در خاک ترکیه گفت: این قطار متعلق به ایران نبوده و در منطقه کاپی کوی ترکیه مورد حمله قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به دنبال انفجار یک واگن و لوکومتیو از خط خارج شده است، افزود: این قطار هیچ ارتباطی به ایران نداشته و انفجار هم در داخل خاک ترکیه بوده است، بنابراین هرگونه ارتباطی میان این حادثه و قطارهای ایرانی تکذیب می شود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت راه آهن با اشاره به اینکه این قطار عازم ایران بوده است، اظهار داشت: حوادثی که برای قطارهای ترکیه در خاک ترکیه اتفاق می افتد ربطی به راه آهن ایران ندارد.