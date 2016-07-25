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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

یک مقام مسئول به مهر اعلام کرد:

قطار منفجر شده در ترکیه ایرانی نبود

قطار منفجر شده در ترکیه ایرانی نبود

حادثه انفجار قطار در کاپی کوی ترکیه مربوط به قطار ترکیه‌ای بوده است.

صادق سکری در گفتگو با مهر با اشاره به وقوع حادثه برای قطار در خاک ترکیه گفت: این قطار متعلق به ایران نبوده و در منطقه کاپی کوی ترکیه مورد حمله قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به دنبال انفجار یک واگن و لوکومتیو از خط خارج شده است، افزود: این قطار هیچ ارتباطی به ایران نداشته و انفجار هم در داخل خاک ترکیه بوده است، بنابراین هرگونه ارتباطی میان این حادثه و قطارهای ایرانی تکذیب می شود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت راه آهن با اشاره به اینکه این قطار عازم ایران بوده است، اظهار داشت: حوادثی که برای قطارهای ترکیه در خاک ترکیه اتفاق می افتد ربطی به راه آهن ایران ندارد.

کد مطلب 3723313

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