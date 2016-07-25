آناناس به صورت آزمایشی در مرکز تحقیقات ورامین کشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، غلامرضا تقوی اظهار داشت: در حال حاضر بخش عمده ای از تولید محصولات گلخانه ای، خیار بوده که بیش از ۸۰ درصد از محصولات استان را شامل می شود و باعث انباشت تولید شده و در این ارتباط بحث تنوع محصول را در کارگروهی مورد بررسی قرار داده ایم.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: در این کارگروه ها برخی کشت های دیگر که در مناطق مختلف در حال تولید است مثل گوجه، فلفل و بادمجان را برای آزمایش وارد گلخانه های تحقیقاتی کرده ایم و طی بازدیدهای تولید کنندگان از این مراکز تحقیقاتی، آن ها متوجه می شوند که می توانند این محصولات را هم وارد تولیدات خود کنند.

تقوی تأکید کرد: برخی محصولات که به کشور وارد می شوند، اگر به دانش فنی تأمین نهاده و تولید ارزان برسد، می تواند جزو تولیدات درآمدزا باشند، از این رو کشت آزمایشی آناناس در استان تهران در دستور کار است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه آناناس محصول اقلیم های گرم و مرطوب است و کشورهای تایوان، تایلند و هندوستان تولید کننده اصلی این محصول هستند، هزینه تمام شده برای ورود به بازار و حتی تولید بالا است، از این رو برای تأمین این مقدار از واردات، مستلزم انجام فعالیت های تحقیقاتی - آزمایشی و دستیابی به دانش فنی تولید هستیم.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون بیش از سه هزار تن آناناس به کشور وارد شده است که اگر بخواهیم این میزان را تأمین کنیم، به بیش از ۵۰ تا ۷۰ هکتار گلخانه نیاز داریم.

وی متذکر شد: با افزایش تقاضا و با توجه به میزان واردات آناناس، طی هفته های آینده کشت تحقیقاتی و آزمایشی آناناس در مرکز تحقیقات ورامین آغاز می شود.