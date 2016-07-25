به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مقدم ظهر یکشنبه در جلسه مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان که به عنوان یکی از جوان یاوران این مجمع حضور داشت پایلوت شدن لرستان در بحث اقتصاد مقاومتی را یک فرصت مناسب برای استان دانست و اظهار داشت: در هر کدام از سه استان انتخاب شده به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی پنج طرح بزرگ با حضور معاونت اعتباری بانک مرکزی مطرح شده که باید از این فرصت بخوبی استفاده کرد.

وی بیان داشت: کارخانه گهر دورود که از مجموعه کارخانجات گروه آریا بود که به خاطر طلب بانک از این کارخانه سهام آن به طور کامل به بانک ملی منتقل شد و ما با استفاده از فرصت پیش آمده برای استان در بحث پایلوت اقتصاد مقاومتی توانستیم مدیرعامل بانک ملی را قانع کنیم که هلدینگ بانک ملی برای اولین بار در لرستان سرمایه گذاری کند.

سرپرست امور شعب بانک ملی لرستان پیش بینی سرمایه گذاری کارخانه گهر دورود را بیش از سه هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: این صنعت ظرفیت قابل توجهی در حوزه سرمایه گذاری دارد که فاز اول آن در کمتر از سه ماه پنجشنبه هفته جاری با حضور وزیر کشور به بهره برداری می رسد.

مقدم افزود: اگر سه فاز این کارخانه به بهره برداری برسد حداقل برای هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه نباید به سیگنال های منفی در خصوص اینکه اقتصاد مقاومتی در استان جواب نمی دهد توجه داشت و ناامید شد، عنوان کرد: فرصت ایجاد شده در استان در بحث اقتصاد مقاومتی بسیار مناسب بوده و اگر خود را در حصار قانون محدود کنیم به جایی نمی رسیم.

سرپرست امور شعب بانک ملی لرستان به اعضاء کارگروه های مجمع مشورتی جوانان قول مساعد داد که همکاری لازم برای اجرای طرح های آن را داشته باشد و گفت: هر کدام از شما بخواهد وارد کار اقتصادی شود آمادگی حمایت از او را خواهیم داشت.