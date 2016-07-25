به گزارش خبرنگار مهر، نماینده شرکت سرمایهگذاری هلال پترو بعدازظهر دوشنبه در این نشست از آمادگی این شرکت برای سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در بخشهای مختف استان خبر داد.
عبدالحمید خمیس افزود: سرمایهگذاری این شرکت در این استان بسیاری از مشکلات پروژههای استان را رفع می کند.
خمیس با بیان اینکه این شرکت در پالایشگاه گچساران در منطقه لیشتر سرمایهگذاری میکند، گفت: شرکت هلال پترو قصد دارد در حوزه آب در گچساران نیز سرمایه گذاری کند.
وی اظهار داشت: این شرکت در انتقال آب از سد کوثر به دهدشت و پالایشگاه گچساران آماده سرمایه گذاری است.
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