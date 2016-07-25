نخستین جشنواره بازار بزرگ زنجان برگزار می شود

به گزازش خبرنگار مهر، محمد علویون ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جشنواره تابستانه بازار بزرگ زنجان در راستای توسعه و رونق کسب و کار و جذب گردشگر به استان زنجان برگزار می شود، افزود: نخستین جشنواره بازار بزگ زنجان از ۱۴ مرداد تا ۳۱ شهریور سالجاری برگزار می شود.

علویون با بیان اینکه این جشنواره از ۱۴ مرداد تا ۳۱ شهریور ماه همزمان با مراسم چله تابستان شهرداری آغاز می شود، افزود: در همین راستا شهرداری زنجان، میراث فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و چند دستگاه به عنوان حامی مالی این جشنواره را همراهی می کنند.

رئیس جمعیت هئیت امنای بازار زنجان گفت: مبلغ شرکت در جشنواره ۳۰ هزار تومان برای خرده‌فروشان در نظر گرفته شده است و در برابر آن از سوی فروشنده فیش ۳۰۰ تومانی تحویل خریدار می‌شود که در قرعه‌کشی شرکت کند

علویون با اشاره به تبلیغات برون شهری و معرفی این جشنواره در جاذبه های گردشگری، گفت: تبلیغات از طریق بیلبوردهای شهری در محدوده شهری انجام می شود.

وی ادامه داد: مراسم قرعه کشی به صورت هفتگی و نهایی برای این جشنواره در نظر گرفته شده است.

رئیس جمعیت هئیت امنای بازار زنجان مراسم اختتامیه این جشنواره را هشتم مهرماه امسال اعلام کرد و ادامه داد: جشنواره عکس نیز در حاشیه این جشنواره برگزار می شود.

علویون با تاکید بر اینکه همکاری دستگاه‌های مختلف برای اجرای جشنواره ضروری بوده و کمک‌های غیرمادی در اختیار هیئت امنا قرار گرفته است، افزود: گردشگری یکی از صنعت‌های به‌روز و پول‌ساز است و افزایش ماندگاری گردشگران، اقتصاد بازار را پویا خواهد کرد.

رئیس جمعیت هئیت امنای بازارزنجان در ادامه با اشاره به روند تاسیس جمعیت هیئت امنای بازار بزرگ زنجان، گفت: رونق و توسعه بازار، از جمله موضوعاتی است که در اساس‌نامه این جمعیت آورده شده و بر اساس آن اقدام خواهد شد.