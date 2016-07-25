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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز:

هیئت فوتبال استان البرز با مشکل مالی مواجه است

هیئت فوتبال استان البرز با مشکل مالی مواجه است

کرج - سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با بیان اینکه تعویق ۲۰ روزه انتخابات به سبب شناخت دقیق کاندیدا بوده است، گفت: هیئت فوتبال استان با مشکل مالی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عفراتی در مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان البرز که بعد از ظهر دوشنبه چهارم مرداد در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان البرز برگزار شد، اظهار کرد: امیدواربم فردی انتخاب شود که به نفع جامعه فوتبال البرز کار کند.

وی با بیان اینکه تعویق ۲۰ روزه انتخابات به سبب شناخت دقیق کاندیدا بوده است، افزود: هیئت فوتبال استان با مشکل مالی مواجه است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز خاطر نشان کرد: باید به فردی رای داد که برای ورزش از جمله فوتبال استان مثمر ثمر باشد.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه امید است با انتخاب فردی توانا نسبت به توسعه و بهبود فوتبال استان قدم برداشت، تصریح کرد: باید درصدد رفع مشکلات موجود اعم از مسائل مالی هیئت فوتبال بر آییم.

کد مطلب 3723375

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