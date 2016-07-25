به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا که پیرامون بررسی ایجاد نشاط اجتماعی و شادی حلال برگزار شد، افزود: تشکل های مردم نهاد و سمن ها بهترین ظرفیت برای ایجاد شادی حلال در برنامه های سطح شهر هستند و مدیریت شهری باید از این ظرفیت استفاده کند.

رضایی اضافه کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان باید زمینه و بستر فعالیت تشکل های مردمی برای ایجاد شادی حلال در مناسبت های مختلف مذهبی، ملی و انقلابی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد می توانند پیشنهادات خود را در زمینه ایجاد برنامه های نشاط اجتماعی و شادی حلال به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ارائه دهند، گفت: شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان از برنامه های پیشنهادی این تشکل ها استقبال می کند.

حوزه های علمیه از مهمترین ارکان تشخیص شادی حلال در جامعه هستند

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه با تاکید بر ایجاد نشاط اجتماعی در سطح شهر گفت: حد و مرز شادی های حلال به ویژه موسیقی باید شناخته و مشخص شود.

علی اکبر نظری حوزه های علمیه را از مهمترین ارکان تشخیص شادی حلال برشمرد و با تاکید بر اینکه حوزه ها باید در این عرصه وارد شوند، افزود: متولیان امر کارشناسان دینی از جمله علمای رده بالا افرادی هستند که باید در این زمینه وارد شده و نظرات تخصصی خود را بیان کنند.

نظری با اشاره به اینکه در زمینه شادی و نشاط حلال بین نظرات چند دستگی وجود دارد، افزود: بعضی افراد صاحب نظر در این حوزه متاسفانه اعتقادات افراطی دارند که باید از افراط و تفریط در این زمینه پرهیز کرد.

ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در ایجاد شادی و نشاط اجتماعی

رئیس شورای اسلامی شهرستان و عضو شورای شهر همدان نیز بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در ایجاد شادی و نشاط اجتماعی تاکید کرد و گفت: اجرای برنامه های مفرح و شادی حلال از ضروریات جامعه است و باید از تندرویها در جشن ها و برنامه های ملی، مذهبی و انقلابی بپرهیزیم.

سید احمد حسنی حلم با بیان اینکه مدیریت شهری وظیفه ایجاد نشاط و شادی در جامعه را برعهده دارد، گفت: در این راستا می توان با برنامه های خوب و مناسب و رعایت حقوق شهروندی در سطح شهر شادی حلال ایجاد کرد.

حسنی حلم داشتن مبلمان شهری شاد در سطح شهر را بسیار تاثیرگذار دانست و یادآور شد: شاد نگه داشتن ساختار فیزیکی شهری از جمله نور پردازیهای خوب در شب باعث ایجاد نشاط و زنده نگه داشتن شهر می شود و این امر در روحیه افراد بسیار تاثیر گذار است.

وی با تاکید بر اینکه در امر ایجاد شادی حلال باید تخصصی کارکرد، افزود: باید تناقض هایی که در این زمینه وجود دارد را حل کرده و از نظرات متخصصین فرهنگی و صاحب نظران استفاده کرد.

وی اضافه کرد: امروزه در ایجاد نشاط و شادی مشکل اساسی موسیقی نیست بلکه مشکل فراموش کردن فرهنگ های درست گذشته در این زمینه است.

لزوم شناسایی نیازهای جامعه در حوزه شادی حلال

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر همدان نیز ایجاد نشاط و شادی حلال در جامعه را از دغدغه های اعضای شورای چهارم به ویژه کمیسیون فرهنگی اجتماعی برشمرد و گفت: باید در این راستا نیازهای جامعه شناسایی شده و نسبت به نیازها امکان سنجی ها صورت پذیرد.

حسین قراباغی در این خصوص اضافه کرد: پس از شناخت مصادیق و امکان سنجی باید در چهارچوب اختیارات وارد شده و بستر نشاط حلال را ایجاد کرد تا نتیجه بخش باشد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به فرمایشات ائمه اطهار (ع) در زمینه شادی و نشاط، اظهار کرد: برای ارائه حد و مرزهای شادی حلال باید ابتدا مطالب مورد مطالعه علمی و تخصصی قرار گیرد.

رضا میرزایی بررسی شادی حلال در کمیسیون فرهنگی اجتماعی را قابل توجه دانست و تاکید کرد: باید در بررسی مباحث فرهنگی حوزه نشاط اجتماعی از صاحب نظران و متخصصین این عرصه دعوت به عمل آمده و از نقطه نظرات آنها نیز بهره گرفته شود.

ضرورت خروج از تک محوری در تهیه محتوای فرهنگی

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان نیز با بیان اینکه در اجرای مراسم و جشن های سطح شهر باید مردم وارد عرصه شوند، گفت: شورا و مدیریت شهری بدون پشتوانه مردمی و ایده و نظر سمن ها و تشکل ها نمی توانند کارهای فرهنگی را پیش ببرند بر این اساس مشارکت شهروندان در انجام امور فرهنگی و اجتماعی ضروری است.

محمد قدیمی با بیان اینکه معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری شهرداری باید به سمت سیاست گذاری حرکت کرده و امور را به خود شهروندان واگذار کند، افزود: در تهیه محتوایی امور فرهنگی باید از تک صدایی و تک محوری خارج شده و از ایده های صاحب نظران در حوزه های مختلف بهره گرفت.

گفتنی است در پایان جلسه مقرر شد مباحث فرهنگی در حوزه ایجاد نشاط و شادی حلال در جلسات علمی و نظری با حضور متخصصین در مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان مورد بررسی قرار گیرد.