کشف محموله ۳۷ تنی چسب قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون در نظرآباد

به گزارش خبرنگار مهر سردار "کامرانی صالح" گفت : در راستای مبارزه جدی با ورود کالای قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی ، ماموران گشت کلانتری شهرستان نظرآباد در حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مظنون شدند .

وی افزود: ماموران بلافاصله دستور توقیف خودرو را صادر کردند و در بازرسی از خودرو مذکور تعداد ۲۴ کارتن چسب با مارک خارجی و تاریخ گذشته کشف کردند.

کامرانی صالح ادامه داد : متهمان پس از انتقال به کلانتری از وجود یک محموله بزرگ کالای قاچاق در داخل یک انباری در یکی از مناطق شهرستان نظرآباد اعتراف کردند .

وی با بیان اینکه متهمان برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شدند تصریح کرد: با اعلام آدرس محل انباری از سوی متهمان، بلافاصله ماموران با هماهنگی مقام قضائی به محل مذکور مراجعه و در بازرسی دقیق ۳۷ تن چسب با مارک خارجی به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان کشف و مالک آن را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان با اشاره به اینکه قاچاق کالا به اقتصاد کشور آسیب می رساند، گفت: یکی از اولویت‌های فرماندهی انتظامی استان البرز مبارزه با قاچاق کالا است و پلیس از طریق تلفن ۱۱۰ آماده دریافت اخبار و اطلاعات مردمی در این زمینه است تا با بر هم زنندگان امنیت اقتصادی جامعه با قاطعیت برخورد کند.