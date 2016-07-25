  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۱۲

کشف محموله ۳۷ تنی چسب قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون در نظرآباد

کشف محموله ۳۷ تنی چسب قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون در نظرآباد

فرمانده انتظامی استان البرز از توقیف ۳۷ تن چسب تاریخ گذشته و قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان در شهرستان نظرآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار "کامرانی صالح" گفت : در راستای مبارزه جدی با ورود کالای قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی ، ماموران گشت کلانتری شهرستان نظرآباد در حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مظنون شدند .

وی افزود: ماموران بلافاصله دستور توقیف خودرو را صادر کردند و در بازرسی از خودرو مذکور تعداد ۲۴ کارتن چسب با مارک خارجی و تاریخ گذشته کشف کردند.

کامرانی صالح ادامه داد : متهمان پس از انتقال به کلانتری از وجود یک محموله بزرگ کالای قاچاق در داخل یک انباری در یکی از مناطق شهرستان نظرآباد اعتراف کردند .

وی با بیان اینکه متهمان برای  تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شدند تصریح کرد: با اعلام آدرس محل انباری از سوی متهمان، بلافاصله ماموران با هماهنگی مقام قضائی به محل مذکور مراجعه و در بازرسی دقیق ۳۷ تن چسب با مارک خارجی به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان کشف و مالک آن را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان با اشاره به اینکه قاچاق کالا به اقتصاد کشور آسیب می رساند، گفت: یکی از اولویت‌های فرماندهی انتظامی استان البرز مبارزه با قاچاق کالا است و پلیس از طریق تلفن ۱۱۰ آماده دریافت اخبار و اطلاعات مردمی در این زمینه است تا با بر هم زنندگان امنیت اقتصادی جامعه با قاطعیت برخورد کند.

کد مطلب 3723418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه