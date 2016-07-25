۱۰هزارمیلیاردتومان برای اتمام پروژه های عمرانی کردستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صیدی امروز دوشنبه در نشست همفکری و هم اندیشی اعضای شورای اسلامی دررابطه با پروژه های عمرانی که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان و شهردارسنندج برگزارشد، گفت: یکی از وظایف اصلی ما کمک به توسعه، عمران و آبادانی شهرهای استان به ویژه سنندج است.

وی عنوان کرد: بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام دراستان کردستان داریم که امکان تامین اعتبار برای همه آنها وجود ندارد.

وی اظهارداشت: نگاه ویژه ای به پروژه های عمرانی دربحث عمران شهری داریم و در این راستا از هیچ کوششی هم دریغ نخواهیم کرد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کردستان ادامه داد: یکی از پروژه های مطالعاتی شهرداری سنندج، تقاطع بسیج است که یکی از تقاطع های استراتژیک این شهر محسوب می شود.

صیدی با تاکید براینکه تا زمانی که اعتبار پروژه مذکور تامین نشود به اصلاح نیست که اقدام به اجرایی کردن آن کرد، افزود: اگر این پروژه شروع شود و بعد در طول اجرا اعتبارمورد نیاز آن تخصیص پیدا نکند معضل بزرگی برای شهر ایجاد خواهد کرد.

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرسنندج هم در این نشست گفت: اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام یکی از خواسته ها ومطالبات مردم است و انتظار می رود مسئولان استان در این راستا ما را یاری کنند.

فردین زمانی با بیان اینکه میزان اعتبارات عمرانی دولتی شهرداری سنندج در سال های ۸۹ و ۹۰ حدود ۵۰ میلیارد تومان بود، اظهارداشت: این میزان در سال ۹۴ به یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان کاهش پیدا مرد.

وی اظهارداشت: به هر میزان که تکمیل پروژه های نیمه تمام به تاخیر می افتد هزینه اتمام آنها افزایش پیدا می کند بنابراین به صرفه است که اعتبار مورد نیاز آنها را هرچه سریع تر تامین کنیم.

وی عنوان کرد: مطالبات پیمانکاران از سنوات گذشته باقی مانده است و اکنون به مبلغ کلانی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.