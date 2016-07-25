اختصاص ۶۱ میلیارد تومان وام بلاعوض به مسکن روستایی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به امضا تفاهمنامه چهارجانبه بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان اظهار کرد: این تفاهمنامه به منظور تامین تسهیلات بلاعوض ویژه مددجویان این دستگاه‌ها منعقد شده است.

وی تصریح کرد: براساس این تفاهمنامه ۶۱ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مستضعفان خراسان رضوی پیش‌بینی شده است که بخشی از این اعتبارات در قالب طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم از منابع بنیاد مسکن و بخش دیگری از منابع داخلی سه مجموعه دیگر تامین می‌شود.

معاون بازسازی و توسعه روستایی بنیاد مسکن خراسان رضوی ادامه داد: کمیته امداد برای ساخت سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به افراد واجد شرایط تحت پوشش، تسهیلات بلاعوض ۱۰میلیون تومانی ارائه می کند و بنیاد مسکن نیز متعهد شده تا از محل ۱۶هزار فقره وام مسکن روستایی به این متقاضیان وام ۱۸ میلیون تومانی واگذار کند.

حسینی افزود: همچنین در تفاهمنامه‌ای که با بهزیستی استان منعقد شده است، این سازمان برای ساخت دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی وام بلاعوض ۸ و ۱۰میلیون تومانی پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه ۲۸۵ واحد مسکن نیز در قالب تفاهمنامه‌ای برای خانوارهای دارای دو عضو معلول ساخته خواهد شد، اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور متعهد شده که در سال ۹۵، ۲۰۰ هزار وام مسکونی در سطح کشور پرداخت کند که ازاین تعداد ۱۶ هزار وام سهم استان خراسان رضوی است.

معاون بازسازی و توسعه روستایی بنیاد مسکن خراسان رضوی افزود: مبلغ این وام در شهرستان‌های مرزی۲۰ میلیون و در دیگر شهرستان‌ها ۱۸ میلیون تومان است و بر اساس پیگیری‌های انجام شده پرداخت این تسهیلات تا آخر مرداد ماه سال جاری ابلاغ می‌شود.