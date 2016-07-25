اجرای موفق برنامه CPI در قزوین مستلزم حمایت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در جلسه هماهنگی CPI (شکوفایی شهری) که در محل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد باور به برنامههای هپیتات بستگی به موفقیت شهر قزوین در برنامه CPI (شکوفایی شهری) خواهد داشت.
وی بیان کرد: تلاش خواهد شد این برنامه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دولت ارائه شود تا علاوه بر حمایتهای محلی، حمایتهای ملی را نیز به همراه داشته باشد.
استاندار قزوین با خواستار حمایت از آقای پورزرندی مدیرعامل بانک شهر درباره حمایتهای تامین مالی گفت: اگر میخواهیم این برنامه سرنوشت موفق داشته باشد و یک کار نمونه ارائه شود مستلزم این است که در این برنامه همه از جمله هپیتات در کنار ما باشند.
همتی خواستار شد: شاخصهای کلان برنامه شکوفایی شهری قزوین ارائه و با وضعیت فعلی قزوین پایش شود و با این عمل خلاءها برای ما شفاف و روشن خواهند شد و آن زمان میتوانیم از ترکیب برنامههای محلی، شکاف و خلاءها را پر کنیم تا به مدل مقبول و موفقی دست پیدا کنیم.
از ظرفیتهای CPI برای تقویت ارتباطات بینالمللی استفاده شود
داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: از ظرفیتهای CPI برای تقویت ارتباطات بینالمللی استفاده شود.
وی افزود: باید از ظرفیتهای برنامه جهانی ابتکار عمل شکوفایی شهری (CPI) که در شهر قزوین اجرا میشود، برای تقویت ارتباطات بینالمللی، دریافت حمایتهای سازمان ملل و افزایش ظرفیتهای دیپلماسی بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به اینکه میتوان با برقراری ارتباط با صندوق جهانی پول در راستای رشد و پیشرفت ملی گام برداشت، عنوان کرد: با توجه به جایگاه دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و اهتمام ایشان، شهر قزوین با وجود توانمندیهای درخوری که دارد میتواند در زمینههای مختلف به شکوفایی برسد.
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