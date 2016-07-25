قهرمان ناکام در مصاف با پدیده/ ویسی و چالش جدید در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، طلاییپوشان اصفهان بعد از نتایج نهچندان خوب خود در فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، تلاش میکند که در این دوره از مسابقات، نتایج خوبی را از خود به نمایش بگذارد.
طلاییپوشان اصفهان فصل گذشته در ناکامی به سر میبردند و در نهایت لیگ برتر را با عنوان یازدهمی به پایان بردند و حالا تلاش میکنند که با حضور عبدالله ویسی و تیم جوان او، ناکامیهای گذشته را جبران کنند.
سپاهان حالا در شرایطی وارد مسابقات لیگ برتر میشود که تیمی جدید و با تغییرات بسیاری نسبت به گذشته روانه مسابقت لیگ برتر کرده است. طلاییپوشان اصفهان به خوبی میدانند که در نصفجهان فرصت چندانی برای امتیازگیری ندارند و باید از ابتدای مسابقات لیگ برتر نتایج خوبی کسب کنند.
هواداران سپاهان که حالا مربی قهرمان فصل گذشته را در تیم خود میبینند، امید دارند ویسی همانطور که فصل گذشته تیم جوان استقلال خوزستان را قهرمان لیگ برتر کرد، حال این اتفاق را در سپاهان تکرار کند.
بهترین سرمربی لیگ برتر اما به خوبی میداند که کار کردن در اصفهان و با سپاهان بسیار دشوار است و باید هرطور شده از همین آغاز لیگ برتر نتایج خوبی کسب کند.
سپاهان در شرایطی به مصاف پدیده خراسان میرود که در این بازی پدیده نیز با انگیزه برای آغاز مقتدرانه لیگ برتر حاضر شده و نمیخواهد مقابل سپاهانی که فصل گذشته جایگاهی بهتر از یازدهم کسب نکرده، امتیاز از دست دهد.
پدیده که در سالهای گذشته تیمی پرفراز و نشیب بوده، امسال به دنبال آن است که بهتر از فصل گذشته نتیجه بگیرد و در نهایت جزو یکی از تیمهای بالای جدولی قرار گیرد.
تیم فوتبال سپاهان در این مسابقه پدرو هنریکه را به ددلیل مصدومیت در اختیار ندارد اما دنیل نوروزی میتواند با استفاده از ماسک در زمین به میدان برود.
برنامه هفته نخست لیگ برتر فوتبال
سهشنبه 5 مرداد 95
فولاد مبارکه سپاهان – پدیده خراسان – ورزشگاه فولادشهر اصفهان ساعت 20:30
محمدرضا اکبریان – ایوب غلامزاده – فرهاد مروجی – علی صفایی – ناظر: حسین نجاتی
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