کنگره استانی تاریخ معماری ایران در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری پس از یک دهه تعویق در سال جاری برگزار می‌شود.

وی افزود: برای اولین بار و با نگاهی متفاوت به این دوره کنگره‌های استانی به‌صورت ادواری توسط ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان‌ها برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این کنگره‌ها با رویکرد شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها، قابلیت‌های تاریخی و فرهنگی نهفته در شهرها و دیگر سکونتگاه‌های زیستی مانند روستا، می‌تواند موجب ارتقای حفاظت از میراث فرهنگی به‌صورت مداوم و پایدار شود.

بزرگ نیا افزود: کنگره استانی مازندران با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و با تأکید بر تاریخ معماری و شهرسازی استان در محورها و حوزه‌های فرهنگی ـ طبیعی، شهرها و روستاهای تاریخی، منظرهای فرهنگی و شهری تاریخی، سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، باستان‌شناسی، معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی مدرن، میراث آب و کشاورزی، میراث فرهنگی ناملموس و راه‌های فرهنگی و عناصر وابسته به موضوع تاریخ معماری و شهرسازی استان برگزارمی شود.

وی مهلت ارسال خلاصه و اصل مقالات را ۱۵ آبان ماه ۹۵ عنوان کردوافزود: کنگره ۲۴ و ۲۵ آذرماه در محل دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.