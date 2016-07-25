کنگره استانی تاریخ معماری ایران در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری پس از یک دهه تعویق در سال جاری برگزار میشود.
وی افزود: برای اولین بار و با نگاهی متفاوت به این دوره کنگرههای استانی بهصورت ادواری توسط ادارات کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استانها برگزار میشود.
وی اظهار داشت: این کنگرهها با رویکرد شناسایی و معرفی ظرفیتها، قابلیتهای تاریخی و فرهنگی نهفته در شهرها و دیگر سکونتگاههای زیستی مانند روستا، میتواند موجب ارتقای حفاظت از میراث فرهنگی بهصورت مداوم و پایدار شود.
بزرگ نیا افزود: کنگره استانی مازندران با توجه به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و با تأکید بر تاریخ معماری و شهرسازی استان در محورها و حوزههای فرهنگی ـ طبیعی، شهرها و روستاهای تاریخی، منظرهای فرهنگی و شهری تاریخی، سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، باستانشناسی، معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی مدرن، میراث آب و کشاورزی، میراث فرهنگی ناملموس و راههای فرهنگی و عناصر وابسته به موضوع تاریخ معماری و شهرسازی استان برگزارمی شود.
وی مهلت ارسال خلاصه و اصل مقالات را ۱۵ آبان ماه ۹۵ عنوان کردوافزود: کنگره ۲۴ و ۲۵ آذرماه در محل دانشگاه مازندران برگزار میشود.
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