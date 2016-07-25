به گزارش خبرنگار مهر ، عصر امروز سایت رسمی فدراسیون جودو از دعوت رسمی سازمان تیم های ملی از مربیان پیشین تیم ملی خبر داد.

در این درخواست سازمان تیم های ملی جودو از تمامی مربیان سابق تیم ملی به عنوان سرمایه جودو نامبرد و از آنها درخواست کرد تا برای کمک به قهرمانان المپیکی جودو در این فرصت باقیمانده تا المپیک با حضور در اردوی جودوکاران هر چه در توان دارند را در اختیار ملی پوشان قرار دهند.

سازمان تیم های ملی با بیان این مهم که کسب سهمیه های جودو برای المپیک ریو مرهون زحمات تمامی مربیان حال و گذشته باشگاهها و بخصوص مربیان تیم ملی در گذشته و حال بوده از سیدمجید زارعیان، فرهاد شاطرزاده ، مسعود خسروی نژاد وحامد ملک محمدی رسما درخواست کرد با حضور در خانه خود(اردوی تیم ملی جودو) و شرکت در تمرینات تیم ملی جودو که عازم المپیک می باشد کمک کنند تا ملی پوشان شایسته ایران با آمادگی روحی و روانی بالا پا به عرصه بازیهای مهم المپیک بگذارند.

در ادامه این درخواست که به صورت جداگانه برای تک تک اعضای فوق ارسال شده آماده است: سازمان تیم های اکنون به مرحله ایی رسیده که احساس می کند حضور این مربیان ارزنده که شالوده جودو در سالهای گذشته را ریخته اند در اردوی جودوکاران المپیکی بسیار مثمر ثمر خواهد بود و با شناختی که از این بزرگواران داریم مطمئن هستیم که ایشان با تمام وجود به کمک جودو در برهه حساس کنونی خواهند آمد. هدف همه خانواده جودو بخصوص مربیان ارزنده ایی که نام بردیم موفقیت جودو در المپیک ریو است.

ان‌شالله که بتوانیم همه با هم برای یک هدف مهم که آنهم سربلندی خانواده جودو در المپیک ریو است گام های موثری برداریم. جواد محجوب، سعید ملایی و علیرضا خجسته سه المپیکی جودوی ایران خود را برای حضور در بازیهای المپیک ریودوژانیرو آماده می کنند.

نکته مهم اینکه با این دعوت تصمیم گیرندگان جودو به اشتباه خود در جذب مربی ازبکستانی اعتراف کردند. و به صراحت باید عنوان کرد که فدراسیون جودو همچنان روی مدار بی تدبیری حرکت می کند.

همه این مربیان طی ماه های گذشته به دلایل مختلف از کادر فنی تیم ملی کنار گذاشته اند بعد از مدتی و به دلایل مختلف ملک محمدی و خسروی نژاد دوباره کار آماده سازی ملایی و محجوب را برعهده گرفتند! سئوال اینجاست که دعوت از مربیان اخراجی در فاصله چند روز به اعزام چه سودی می تواند برای جودوکاران داشته باشد؟

اینکه این مربیان چرا رفتند و چرا دعوت شدند در زمان دیگری قابل بحث است ولی تکلیف سرمربی ازبکستانی تیم ملی جودو در این بین چه خواهد شد؟ بازهم تاکید می کنیم فدراسیون جودو با اعزام یکی از همین مربیانی که در بالا نامبرد به ریو می تواند تا حدود زیادی اشتباهات گذشته را جبران کند.

حضور مربی که به لحاظ کلامی هیچگونه ارتباطی با جودوکاران ندارد چگونه می تواند هدایت این ورزشکاران را روی تاتامی ریو برعهده داشته باشد؟ امیدواریم مسئولان ورزش کشور به این موضوع توجه ویژه داشته و یک مربی جوان ایرانی را که به گفته خود مسئولان تیم ملی نقش موثری در کسب سهمیه داشته را به المپیک ۲۰۱۶ اعزام نمایند.