کتاب «خبرنگار نیمه جنگی» توسط نویسنده زنجانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری استان زنجان، نویسنده کتاب خبرنگار نیمه جنگی در خصوص انتخاب نام کتاب خود اظهار کرد: من این افتخار را داشته ام که در دوران انقلاب، با ضبط صوت شخصی، صدای تظاهرات مردم را ضبط کنم. از سال ۱۳۶۰ به مدت سه سال هم در رادیو زنجان، برنامه ی جنگ و جبهه و نویسندگی و مجری گری و خبرنگاری می کردم.

مسعود بابازاده ادامه داد: به احترام خبرنگارانی که در جنگ شاخص بودند، مثل شهید غلامرضا رهبر، که کتابشان در مؤسسه روایت فتح چاپ شده، خبرنگار مفقود الاثر در لبنان، کاظم اخوان یا شهید محمود صارمی، خبرنگاری که در مزار شریف افغانستان، به دست طالبان شهید شد، یا خانم مریم کاظم زاده، راوی کتاب خبرنگار جنگی که همسرشان شهید اصغر وصالی که در سال ۱۳۵۸ در مهاباد، فرمانده ما بودند، نتوانستم خودم را راضی کنم تا عنوان کتابم «خبرنگار جنگ» یا «خبرنگار جنگی» باشد. به خاطر حفظ حرمت این بزرگان، عنوان کتابم را «خبرنگار نیمه جنگی» تا هر کس در جایگاه خودش باشد.

وی در خصوص هنر انقلابی گفت: در استان زنجان، نویسندگی، در حال شکوفایی است و به این موضوع توجه ویژه ای می‌شود به‌عنوان مثال می توان رونمایی از پنج عنوان کتاب در سالروز آزاد سازی خرمشهر را نشانه ای از آن دانست.

بابازاده با بیان اینکه آینده زنجان را در تولید کتابهای مرتبط با انقلاب و دفاع مقدس خوب پیش بینی می‌کند خاطرنشان کرد: زنجان شهر غواصان دریادل است و رزمندگان زنجانی همچون سردار اوصانلو، سردار حاج محمد اسماعیلی سردار عزتی و. .. کارهای بزرگی را در جنگ انجام داده اند. از سوی دیگر نویسنده های زنجانی اکنون در حال مصاحبه با بعضی از این بزرگان هستند که به زودی کتابهایشان چاپ و منتشر خواهد شد؛ اما هنوز کارهای زیادی برجای مانده که باید انجام شود.

این نویسنده زنجانی در خصوص سایر فعالیتهای خود تصریح کرد: کتابی از یک شهید بزرگوار شاخص در زنجان دارم که به سفارش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های انقلاب و دفاع مقدس، در حال مصاحبه و نوشتن آن هستم؛ سه کتاب در موضوع انقلاب و دفاع مقدس در دست اقدام دارم که امسال به پایان خواهد رسید.

بابازاده در توصیه خود به جوانان عنوان کرد: بیشتر دوست دارم نسل جوان در صحنه باشند و کارشان نمود پیدا کند. خاطرات را از دل رزمندگان بیرون بکشند و آن ها را به زبان هنر در معرض دید همه قرار دهند. دریایی در دل رزمندگان هست که البته خیلی از آن ها، تا به حال مصاحبه نکرده اند.

وی با بیان اینکه برخی رزمندگان دوست ندارند خاطرات خود را بیان کنند تاکید کرد: حدود ۵۵۰ نفر آزاده ی قهرمان در استان داریم، ظاهراً کمتر از پنج کتاب از خاطرات آن ها چاپ شده است. آخرین کتاب، در خصوص زندگی و اسارت آزاده ی سرفراز، دکتر میانداریست که به همت بنیاد حفظ آثار و ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس سپاه و به قلم خانم فاطمه شکوری نوشته و بیشتر از سه یا چهار ماه از انتشار آن نمی گذرد.

بابازاده افزود: امیدواریم با همّت نویسندگان نسل جوان استان و بازگشت به ارزش های اصیلی که در زمان انقلاب و جنگ، این بزرگان را ساخته، کارهای بیشتری صورت گیرد. البته با کسانی که خاطراتشان را نمی گویند، باید با خم و چم های خبرنگاری، با ابراز محبت، دعوت کردن و با چندین بار مراجعه و خسته نشدن از پیگیری، می توان به سراغشان رفت و موفق به مصاحبه شد. الان بعضی از رزمنده ها خودشان قلم به دست گرفته اند و خاطراتشان را می نویسند. ولی این کافی نیست. خیلی از آن ها به خاطر اخلاصشان، نه مصاحبه می‌کنند و نه می نویسند.

وی افزود: ولی اگر کسی به سراغشان برود و اصرار کند، قطعاً بر حسب وظیفه، خاطراتشان را می‌گویند. عموماً رزمنده ها حوصله کلاس رفتن و فراگیری نحوه ی نویسندگی را ندارند؛ اما با دعوت و واسطه انداختن می‌شود خاطراتشان را گرفت. نباید دلسرد شد. در این صورت، شما پی می برید که در استان زنجان چه گنج هایی داریم.

این خبرنگار دوران انقلاب و دفاع مقدس در خصوص ارزیابی فعالیتهای حوزه هنری گفت: از آنجایی که حوزه ی هنری، فرزند هنرمند و فرهیخته ی انقلاب اسلامیست، محل رفت و آمد هنرمندان و عرصه ی تشویق و ظهور هنر انقلابیست. بسیاری از نویسندگان و هنرمندان کشوری، کارشان را با حوزه شروع کرده اند. الحمدلله، حوزه ی هنری استان زنجان، رشد خوبی در نویسندگان و هنرمندان ایجاد کرده اند.

بابازاده خاطرنشان کرد: اکنون شاهد هستیم که حوزه هنری، با دعوت از یکی از برترین نویسندگان کشوری، جناب آقای مرتضی سرهنگی، چند دوره ی ارزشمند خاطره نویسی و آموزش ادبیات اردوگاهی یا همان ادبیات اسرا و آزادگان، توانسته است گام های ارزشمندی را در زنجان بردارد و نویسندگان مطرح استانی را به طور منظم و مستمر در این کلاسها دور هم بنشاند. حتی حوزه، سال گذشته، از نویسندگان مطرح استان های آذری زبان شمال غرب دعوت کرد تا با سفری یک روزه به شهرمان، اندوخته ها و تجربیات نویسندگی خود را با نویسندگان زنجانی در میان بگذارند.

وی اظهار کرد: آخرین کار خوب حوزه، دعوت از نویسندگان زنجانی برای بهره مندی از تجربیات و ادامه کلاس های استاد مرتضی سرهنگی در تاریخ ۸ و ۹ خرداد ماه امسال بود که نویسندگان توانستند کلید جمع آوری و تنظیم خاطرات و مصاحبه های حرفه ای در زمینه ی آزادگان را بیاموزند و ما به زودی شاهد ثمرات مبارک این کلاس ها خواهیم بود