به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان بعدازظهر دوشنبه در یادواره شهدای مدافع حرم استان همدان که به میزبانی شهرستان نهاوند برگزار شد، با بیان اینکه در شرایط خفقان و ظلمت و سیاهی و تباهی گروهی از جوانان اقدام به تشکیل گروه مسلح زیرزمینی می کنند و با نظام ستمشاهی درگیر می شوند و پرده ظلمت نظام سیاه را می درند، گفت: این جوانان یک آینده درخشان را به جامعه و مردم خود نوید می دهند.

وی با بیان اینکه اینها دال بر تعهدی است که این ملت و جامعه نسبت به سرنوشت خود و دیگران دارند، گفت: در صحنه بودن، آگاه بودن، اقدام و عمل انقلابی یا عمل صالح انجام دادن، ایمان مستمر و قلبی است که در درون و نهاد یک جامعه وجود دارد و مظاهر خود را در ابعاد مختلف به نمایش می گذارد.

سردار دهقان ادامه داد: مردم نهاوند در دوران مبارزه و در دوران انقلاب با حضور در صحنه و با اهدای جوانان برومند خود و با پذیرش بیش از ۸۵۰ شهید در این خطه مبارک، نقش تاریخی در دفاع و تثبیت نظام اسلامی ایفا کرده است.

سردار همدانی نگین شهدای مدافع حرم

وزیر دفاع گفت: این شهر پذیرای حملات ناجوانمرادنه رژیم بعثی از طریق کاربرد بمب و موشک علیه مردم و همه دستگاه های عملیاتی بوده است و این ملت و جامعه حضورشان در جبهه ها تحکیم کننده و به‌عنوان حامیان رزمندگان در جبهه ها زبانزد بوده به گونه ای که خشم و کینه دشمن را علیه خود برانگیخته و آنها به صورت نامردانه این ملت را مورد هجمه قرار دادند اما این ملت با صبر و مقاومت و استقامت اقدام دشمن را ناکام گذاشت.

سردار دهقان بیان کرد: گرچه مجموعه رزمندگان همدان به طور عام و به طور خاص نهاوند از اولین روزهای فعالیت جریان های ضد انقلابی و کمونیست ها و بعد هم بحث جنگ در جنوب و غرب کشور حضور فعال داشتند و در تمام عملیات های آفندی در دفاع مقدس نقش بارز آنها در همه دفاع ها قابل ردیابی است اما با تشکیل لشکر و تیپ انصار الحسین تحت فرماندهی شهید بزرگوار سردار همدانی که نگین شهدای مدافع حرم هستند، این لشکر در طول دفاع مقدس در تمامی عملیات ها به عنوان یک واحد خط شکن و تاثیر گذار حضور داشت.

وی گفت: این توفیقات برآمده از اراده و عزم جمعی این مردم در دفاع از حریم اسلام و حریم ولایت و مقابله و مواجهه با ظلم بزرگ، تجاوز نامیمون و وحشیگری غیر انسانی اهریمنی است که صدام به پشتیبانی آمریکایی ها بر ملت تحمیل کرد.

وزیر دفاع در ادامه با بیان اینکه آیا به گروکان گرفتن ، به اسارت گرفتن و تحت شکنجه قرار دادن افرادی که با اهداف و منافع آنها مخالفند رعایت حقوق بشر است و آیا اینکه اگر کسی مخالف حرکت و برنامه آنها اقدام کرد چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان او را به هرکیفیتی مورد آزار قرار دهند و از حقوق انسانی محروم کنند بحث حقوق بشر را تایید می کند؟ گفت: آیا اگر کسی در آفریقا خواهان آزادی و برابری حقوق مردم آنجاست شایسته است خانه او را خراب کنند و ۴ فرزندش را به شهادت برسانند و خودش راهم در زندان نگهدارند و آیا این آزادی و دموکراسی است؟

نظام سلطه سعی در مخدوش کردن چهره نظام اسلامی دارد

سردار دهقان با بیان اینکه یک سئوال همیشه در ذهن جامعه زنده ما وجود دارد و جامعه تاکنون در پاسخ درست به این سئوال موفق بوده و شرط بقا و تداوم حیات عزت مندانه و مستقلانه این ملت نیز در گرو پاسخ درست به این سئوال است، گفت: اینکه چرا ملت ما و نظام سیاسی حاکم بر کشور اینقدر مورد دشمنی، عناد، کینه و توطئه نظام سلطه است همواره مورد سئوال است.

وی با طرح این سوال که چرا آمریکائی ها و دست نشاندگان آنها در این منطقه اینقدر با این نظام دشمنی می کنند و چرا حاضرند هر نوع عمل غیر انسانی را علیه این ملت انجام دهند تا شاید این ملت را از مسیر درست انقلابی و رهایی بخشی که برای همه عالمیان امروز ترسیم کرده و این رسالت بزرگ را به دوش می کشد کنار بکشند؟ گفت: مگر این ملت و نظام ما به دنبال چیست؟ مگر نه اینکه آنها شعار های فریبنده ای را می دهند و تصورشان بر این است که آن شعار ها را به عنوان ارزش به سایر ملت ها منتقل و این امر را القا کنند که اگر حیات همراه با رفاه می خواهید باید به اطاعت از آنها و خواسته های آنها و ارزش های مورد قبول آنها گردن بگذاریم.

وزیر دفاع با بیان اینکه دشمنان دم از آزادی، دم از تعامل در مناسبات بین المللی می زنند، گفت: دشمنان دم از این می زنند که شایسته رهبری جهان هستند و این را برای همه ملت ها راهی برای آسایش، رفاه و آزادی و دموکراسی می دانند.

وی گفت: اگر پرده کشیده شده همراه با زرق و برقی که بر این دیگ حریص نظام سلطه کشیده شده یک لحظه کنار رود ما جنبه های واقعی آن را می بینیم.

وی با بیان اینکه آیا بریدن سر یک کودک خردسال جنبه انسانی دارد؟ یادآور شد: آیا بمباران کردن مناطق مسکونی که در آن پیر و جوان و زن و کودک و بیگناه ساکنند و آنها را به خاک و خون می کشند و در دل انها ایجاد رعب و وحشت می کنند امنیت و آسایش و رفاه برای کسانی که مورد هجمه قرار می گیرند را به همراه می آورد؟

وی با بیان اینکه نظام سلطه با بهره گیری از عوامل خود و با استفاده از جریان رسانه ای چهره دروغین و فریبنده ای از خود نشان می دهد، گفت: نظام سلطه سعی در مخدوش کردن چهره نظام اسلامی ما دارد.

نیازی به بزرگی شما نیست مرحمت فرموده ما را رها کنید!

سردار دهقان با بیان اینکه ملت و نظام ما حرف های بسیار روشنی دارد و این حرف ها چیزی است که دشمنی و کینه نظام سلطه را با خود به همراه آورده است، گفت: اولین و بدیهی ترین حرف ایران این است که ملت ها حق دارند و باید بتوانند سرنوشت خود را فارغ از اعمال و اراده نظام سلطه و یا حامیان آن تعیین کنند.

وی گفت: ملت سوریه دنبال همین است و می گوید ما نیاز به دخالت و حمایت شما نداریم و ما را رها کنید و اجازه دهید خود سرنوشت خود را تعیین کنیم.

وی ادامه داد: یک ملت بیش از هرعنصر بیرونی، منافع و اهداف و آرمان ها و تاریخ خود را می تواند تعیین کند و بسازد و نیازی به مداخله دیگران نیست.

وزیر دفاع با بیان اینکه درگوشه گوشه دنیا، آدم مسلح می کنند، حقوق می دهند که علیه یک ملت، آرمانها و خواسته های آن ملت و مقدسات آن ملت اقدام کنند و دست به کشتار و تخریب بزنند، گفت: حرف جمهوری اسلامی این است که نیازی به بزرگی شما نیست مرحمت فرموده ما را رها کنید.

سردار دهقان خطاب به نظام سلطه با بیان اینکه کسی از شما دعوت نکرده که بیاید و حالا که آمده اید و می خواهید بمانید تازه می گویید جا برای ما تنگ است و دیگران باید مکان را تخلیه کنند به اتفاقات یمن اشاره کرد و گفت: مردم یمن عاقل، بالغ، فهیم و بصیر هستند و منافع خودشان را می شناسند و یک ملت با تاریخ بلند مرتبه بسیار عمیق هستند و نیاز به دخالت ندارند.

وزیر دفاع با بیان اینکه ملت عراق نیز از آگاهی و بصیرت برخوردارند و هیچ قیمی نمی خواهند، گفت: آنها قادرند خود سرنوشت خود را تعیین و عزت و استقلال خود را حفظ کنند و چه کسی به شما اجازه می دهد از طرف این ملت تصمیم بگیرید و به کشورشان حمله کنید و بعدا مدعی باشید که آمده اید تا رفاه و آزادی برای آنها بیاورید و در این وادی کدام چهره را ترسیم می کنید که دال بر راستگویی باشد؟

نظام اسلامی مقابله با ظلم را اولویت خود می داند

سردار دهقان با تاکید بر اینکه ملت ها یگانه عنصری هستند که می توانند و باید سرنوشت خود را رقم بزنند و جمهوری اسلامی خود را نماد عینی و تمام عیار همین شعار می داند، گفت: امروز تنها کشور و ملتی که می تواند ادعا کند و دیگران هم همین ادعا را پذیرفته اند که به‌طور مطلق استقلال کامل دارد و هیچ اراده خارج از جغرافیای این کشور نمی تواند در تصمیم مسئولان این نظام از رهبری تا دیگران کمترین تاثیر را بگذرد و بخواهد منافع خود را از این زبان و از این طریق بیان کند ایران است.

وی با تاکید بر اینکه این استقلال خواهی و آزادی خواهی ملت ایران بوده و ایران در صدد انتقال آن به دیگران است، گفت: یک اصل اساسی در حقوق بین الملل پذیرفته شده که هرگاه یک نظام رسمی قانونی حاکم بر یک کشور در هر زمینه ای از کشور دیگری درخواست کمک کرد آن کشور می تواند به درخواست کمک را پاسخ دهد.

سردار دهقان با بیان اینکه اگر موضوع را از جنبه انسانی بیان کنیم ما انسانیم و آیا می شود مسلمان بود و شاهد این بود که هر روز دامنه ظلم بر محیط، پیرامون و واقعیت زندگی یک ملت مسلمان وارد شود و بعد سکوت کرد، گفت: پاسخ به این سئوال منفی است چراکه اگر کسی شب را صبح کند و اهتمام به مسائل مسلمین نداشته باشد مسلمان نیست و حتی فرد مسلمان نمی تواند نسبت به سرنوشت فرد غیرمسلمان نیز ساکت باشد.

وی با تاکید بر اینکه ظلم ظلم است و نهاد اسلام و نظام اسلامی هم مقابله با ظلم را اولویت خود می داند، گفت: این مقوله جغرافیا، رنگ پوست و زبان نمی شناسد بلکه هرجایی که ظلم و مظاهر ظلم وجود دارد مقابله با آن و نفی آن امری لازم است.

از ابتدا به آمریکا اعتماد نداشتیم

وی با اشاره به کمک های خوب واثر گذار ایران اسلامی طی ۳سال اخیر به جبهه مقاومت افزود: ایران اسلامی امروز مفتخر است که کمک های مالی و نظامی و مشاوره ای اش را به جبهه مقاومت انجام داده است لذا تقویت جبهه مقاومت یعنی مقابله بی امان با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی.

سردار دهقان با اشاره به جلوگیری کشور عربستان از اعزام حجاج در سال جاری به این کشور افزود: باعث تاسف است کشوری مسلمان خود را بازیچه دست استکبار جهانی واسراییل کند.

وزیر دفاع با اشاره به اینکه توان موشکی ایران اسلامی قابل مقایسه با سال های قبل نیست افزود: ایران اسلامی به عنوان امید همه آزادی خواهان و مظلومان جهان نیاز به تجهیز و ارتقای سیستم دفاعی وموشکی خود دارد لذا افزایش توان موشکی ایران لرزه بر اندام دشمنان انداخته است.

وی با اشاره به اینکه در بحث برجام ما از همان ابتدا به امریکا اعتماد نداشتیم افزود: ایران اسلامی هیچگاه دست از افزایش توان داخلی خود نمی کشد زیرا بر این باور است تا زمانیکه ظلم وجور است بایستی خود را قوی و قوی کرد.