به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کاظمیان، رئیس نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ گفت: در این ۲۸۸ تفاهم نامه سرمایه گذاری مشترک بین شرکتهای خارجی و داخلی و شهرداریهای کشور به ارزش ۶۲۰ تریلیون ریال با موضوع پروژه‌های شهری منعقد شد.

وی خاطرنشان کرد: این رقم حدود دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده و نشانگر وجود پتانسیل های فراوان سرمایه گذاری در شهرهای کشورمان است.

وی افزود: در تالار سرمایه گذاری این اجلاس که روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه جاری در برج میلاد تهران برگزار شد ۱۱ کشور کره جنوبی، چین، آمریکا، سوییس، انگلستان، اسکاندیناوی، ترکیه، ایتالیا، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان و ده ها شهرداری و شرکت های داخلی نیز حضورداشتند.

وی تصریح کرد: این تفاهم نامه ها یکی از چندین خروجی های این اجلاس است که درکنار آن، در حاشیه برگزاری این اجلاس بیش از ۴۰ پنل و نشست تخصصی موفق با نتایج کاربردی و عملیاتی با حضور صاحبان کرسی در حوزه های مختلف نظیر شهر هوشمند، گردشگری، مدیریت بحران، شهرسازی، مدیریت شهری ودیگر موضوعات مرتبط با حوزه شهری نیز برگزار شد.

کاظمیان با بیان اینکه اجلاس بعدی سال آینده برگزارمی شود، تاکید کرد: با همکاری وزارت امور خارجه و شهرداری تهران و دیگر سازمان ها و نهادها قصد داریم تعداد زیادی از شهرداران موفق جهان جهت سخنرانی و انتقال تجربات بین المللی در بخش های مختلف اجلاس دعوت کنیم.

دبیرخانه اجلاس شوراها و شهرداران دائمی شد

به منظور جلوگیری از آزمون خطاهای عملیاتی در نحوه اجرا در ۴ دوره دیگر دبیرخانه دائمی اجلاس در محل مرکز همایش های بین المللی «توسعه داتیس» تشکیل و مرتضی کاظمیان به عنوان دبیر اجلاس جهانی شوراها و شهرداران تا سال ۲۰۲۱ میلادی تعیین شد.

کاظمیان با اشاره به مصوبات این اجلاس گفت: اجلاس جهانی شوراها وشهرداران، با نگاه جامع به چشم انداز «شهر مدرن، توسعه پایدار»، اهمیت و ارتباط موضوعی پیشرفت مدیریت شهری با توسعه و رفاه جامعه، با توجه به مصوبات این اجلاس در سال های آتی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: زمان برگزاری دومین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۷، آذر ماه ۱۳۹۶ تعیین و پایگاه اینترنتی کنونی اجلاس به آدرس www.tnsi.ir به عنوان وب سایت دبیرخانه دائمی اجلاس در دوره های آتی تعیین شده است.

رئیس اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ادامه داد: در اجلاس آتی شوراها و شهرداران ارتباط دستگاه های اجرایی و خصوصی، مراکز دانشگاهی به اجرایی شدن طرح های تخصصی مدیریت شهری و همکاری آنان بیش از پیش مورد توجه است.

وی با اشاره به اینکه تعداد پنل های تخصصی نیز نسبت به اجلاس نخست افزایش خواهد یافت گفت: اجلاس آتی از حمایت شورای عالی استان ها، شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران، شورای معماری و شهرسازی ایران؛ وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران برخوردار خواهد بود.