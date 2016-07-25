شهردار جدید بیدستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در حکم استاندار قزوین خطاب به مرتضی ململی شهردار جدید بیدستان آمده است: با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر بیدستان وبا اختیار حاصل از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران واصلاحات بعدی، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان شـهردار بیدستان منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و استفاده از امکانات مادی و معنوی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) و پیشبرد دقیق سیاستهای عمومی دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی با همکاری متقابل مسؤلان محلی در انجام وظائف محوله و خدمت به مردم شریف و مومن شهر بیدستان موفق ومؤید باشید.

پیش از این رضا طاهری شهردار بیدستان بود که اخیرا به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان منصوب شده است.

ملمی نیز پش از این شهردار شهر اسفرورین بود.