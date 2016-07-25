به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی در این دیدار که عصر امروز در مجموعه ورزشی آزادی انجام شد، ضمن اشاره به سوابق حضور ورزش ایران در بازیهای المپیک و پارالمپیک، تاکید کرد که باید همه کمک کنند تا توقع جامعه و افکار عمومی از ورزشکاران اعزامی ایران به ریو، واقعی و به دور از احساسات باشد.
وزیر ورزش و جوانان گفت:« کاروان ایران با 63 نفر به المپیک ریو میرود که این تعداد پیش از این سابقه نداشته است. در این دوره رکورد حضور بانوان ایرانی هم شکسته شده که این موضوع با توجه به برنامهها و تاکیداتی که در حوزه ورزش زنان داشتهایم، اهمیت ویژهای دارد. ما امیدواریم که شرایط به گونهای باشد که در یک یا دو رشته از ورزش بانوان حتی شانس مدال پیدا کنیم، اگرچه میدانیم که کار دشواری خواهد بود.»
دکتر گودرزی به شرایط ویژه والیبال اشاره کرد و افزود:« حضور والیبال که پیش از این سابقه نداشته، میتواند فضای نشاط و هیجان در جامعه ایجاد کند. آرزو میکنیم تیم ملی والیبال بتواند نتایج خوبی به دست بیاورد، اما با توجه به حضور کشورهایی مانند برزیل، ایتالیا، آمریکا و روسیه که هر کدام سابقه قهرمانیهای زیادی در این رشته دارند، توقع غیر واقعی نمیتوانیم از بچههای تیم ایران داشته باشیم.»
وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه رشتههایی شانس کسب مدال دارند، گفت:« به صورت سنتی ورزش ایران در کشتی، وزنه برداری و تکواندو شانس کسب مدال دارد. البته ما امیدواریم در این دوره رشتههای دیگر هم بتوانند موفق باشند، اما عنایت داشته باشید که در همه رشتهها، بهترینها به المپیک میآیند و گرفتن مدال کار سادهای نیست.»
گزارشی از حمایتهای دولت، مجلس و دیگر دستگاهها از ورزشکاران در آستانه المپیک، بخش دیگری از گزارش وزیر ورزش و جوانان بود:« دولت علیرغم محدودیتها و مشکلاتی که دارد، توجه ویژهای به ورزش داشته است. برای کسب سهمیه پاداشی مختصر به همه ورزشکاران پرداخت شد و در عین حال مقرر شده که از مدالآوران با اهدای جوایز و نیز ایجاد فرصت استخدام، تقدیری درخور به عمل آید. بخش خصوصی هم ورود کرده و پاداشهایی تعیین کرده است، به طوری که از نظر میزان پاداش قهرمانان المپیکی، ایران جایگاه خوبی دارد و در بین ده دوازده کشور اول دنیاست.»
دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون فرهنگی و محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، پس از شنیدن گزارش وزیر ورزش و جوانان، از اردوی تیمهای ملی وزنهبرداری و کشتی بازدید کردند.
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