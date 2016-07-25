به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی و محمود گودرزی عصر امروز دوشنبه از اردوی تیم های ملی والیبال، وزنه برداری و کشتی بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت ملی پوشان این سه رشته برای حضور در المپیک قرار گرفتند.

درجر یان بازدید لاریجانی و گودرزی از اردوی تیم ملی وزنه برداری، رییس فدراسیون از فرایند آماده سازی این تیم و ۵ سهمیه کسب شده توسط وزنه براداران کشورمان گزارشی کامل ارائه کرد .

سپس علی مرادی با بیان اینکه ملی پوشان وزنه برداری کشورمان اعزامی به مسابقات ریو تست دوپینگ داده اند اظهار امیداوری کرد، وزنه براداران برداران کشورمان با حضوری پاک شگفتی ساز شوند .

در ادامه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز خوشحالی از حضور درجمع ملی پوشان کشورمان گفت : همه مردم دعا گوی شما هستند و ما هم امیدواریم با دست پر به کشور بازگردید.

وی افزود : آنچه که امروز در تمرینات شما شاهد بود نشان از آمادگی کامل شما برای حضور در بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو دارد .

حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان فر رییس و محمدرضا تابش عضو فراکسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ،دکتر علی لازیجانی و دکتر محمود گودرزی را همراهی می کنند.