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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه خبر داد:

۳ هزار تن گندم در فیروزکوه تولید می‌شود

۳ هزار تن گندم در فیروزکوه تولید می‌شود

فیروزکوه- مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه گفت: میزان تولید محصول گندم در سال زراعی جاری در شهرستان فیروزکوه بالغ بر سه هزار تن پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مسعود ایلکا اظهار داشت:  اکنون برداشت گندم در شهرستان فیروزکوه از سطح یک هزار و ۲۱۹ هکتار از اراضی آبی و دیمی با سه دستگاه کمباین آغاز شده است.

وی ادامه داد: طبق هماهنگی های به عمل آمده با اداره غله شهرستان فیروزکوه، خرید گندم مازاد بر مصرف تولیدکنندگان از ۲۵ تیرماه با قیمت مصوب دولت، ۱۲ هزار و ۷۰۵ ریال آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه ادامه داد: میزان تولید محصول گندم در سال زراعی جاری بالغ بر سه هزار تن پیش بینی می شود.

کد مطلب 3723579

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