به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مسعود ایلکا اظهار داشت: اکنون برداشت گندم در شهرستان فیروزکوه از سطح یک هزار و ۲۱۹ هکتار از اراضی آبی و دیمی با سه دستگاه کمباین آغاز شده است.

وی ادامه داد: طبق هماهنگی های به عمل آمده با اداره غله شهرستان فیروزکوه، خرید گندم مازاد بر مصرف تولیدکنندگان از ۲۵ تیرماه با قیمت مصوب دولت، ۱۲ هزار و ۷۰۵ ریال آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه ادامه داد: میزان تولید محصول گندم در سال زراعی جاری بالغ بر سه هزار تن پیش بینی می شود.