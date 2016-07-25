پایان ۳۶ سال انتظار یک مادر/ خاکسپاری شهید حیدر یزدانی در دشتستان

احمد ملک‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهید حیدر یزدانی اهل روستای قلعه سفید شهرستان دشتستان در سال ۵۹ به عنوان بسیجی عازم جبهه شده بود که در ۲۴ مهرماه همان سال در خرمشهر به شهادت رسید.

وی اضافه کرد: با تفحص انجام شده در در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس و انجام آزمایش «دی‌ان‌ای» هویت شهید یزدانی مشخص شد که به زودی به زادگاهش منتقل خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید شهرستان دشتستان بیان کرد: پیکر مطهر این شهید بزرگوار روز چهارشنبه هفته جاری به شهر بوشهر منتقل می‌شود و پس از برگزاری مراسم استقبال، به شهر برازجان منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم استقبال از این شهید از چهارراه مخابرات تا مصلی نماز برازجان، بیان کرد: چهارشنبه‌شب بعد از نماز مغرب و عشا مراسم شبی با شهدا در مصلی برگزار می‌شود.

ملک‌زاده با اشاره به اینکه این شهید صبح پنج‌شنبه تا ساعت ۱۰ مورد استقبال نیروی انتظامی استان قرار می‌گیرد افزود: پیکر شهید یزدانی عصر روز پنجشنبه در زادگاهش روستای قلعه سفید شهرستان دشتستان خاکسپاری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید حیدر یزدانی از اولین شهدای شهرستان دشتستان در دوران دفاع مقدس است که مادر این شهید و مردم دشتستان سال‌ها در انتظار برگشت او بوده‌اند.