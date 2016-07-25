قدردانی وزیر خارجه ترکیه از مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «مولود چاوش اغلو» وزیر خارجه ترکیه به دلیل آنچه او «حمایت بی چون چرای پوتین» از دولت کشورش در مقابله با کودتای ترکیه خواند، از روسیه تشکر کرد.

وی در پیامی که از طریق شبکه تلویزیونی «هبر تورک» اعلام شد، گفت: روسیه حمایت بی چون و چرای خود از ما را اعلام کرده است. پیش از همه، من مایلم از آقای پوتین و سایر مقام های روسیه تشکر کنم.

«چاوش اغلو» همچنین در بیانیه خود از انجام ملاقات میان «پوتین» و «اردوغان» در ماه آگوست و پیش از برگزاری اجلاس «گروه بیست» خبر داد و گفت: تمرکز این ملاقات بر مسائلی همچون برداشته شدن موانع اقتصادی و (بررسی) سایر مسائل موجود برای بازگرداندن روابط دوجانبه خواهد بود.