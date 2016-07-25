هویت تاریخی اردبیل احیا شود/ادغام شریعت و طریقت در هنر صفوی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز اردبیل با اشاره به ظهور چهره‌های شاخص در ادبیات، هنر، فرهنگ، ورزش و عرفان از استان اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل مهد پرورش چهره‌های بزرگ و درخشان در طول تاریخ است.

وی با تأکید به جایگاه تاریخی حکومت صفوی اضافه کرد: شاه اسماعیل صفوی در سن ۱۳ سالگی مملکت ملوک‌الطوایفی را متحد کرد تا جایی که برای انسجام کشور در جنگ با عثمانی شمشیر را به توپ سپرده بود.

استاندار اردبیل متذکر شد: ۱۷۲ سال قبل از شاه اسماعیل صفوی، شیخ صفی‌الدین اردبیلی توانست با دانش عرفانی خود تأثیرات شایان توجهی به یادگار بگذارد به‌طوریکه هنر وی در این بود که توانست شریعت و طریقت را با هم به نمایش بگذارد.

خدابخش با بیان اینکه مکتب شیخ صفی‌الدین اردبیلی و نوادگان وی مکتب محبت بود، ادامه داد: زمانی اردبیل به عنوان دروازه آسیای میانه محسوب می‌شد و تجارت و رفت‌وآمد از این شهر انجام می‌شد.

وی افزود: بعد از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی مرز بسته شد و اردبیل ضربه خورد با این وجود ۲۰ سال است مرز بازگشایی شده و فرصت طلایی به دست ما رسیده است که بتوانیم هویت تاریخی اردبیل را احیا و معرفی کنیم.

استاندار اردبیل توسعه اقتصادی را مقدمه توسعه در سایر جنبه‌ها دانست و افزود: دولت علی‌رغم محدودیت مالی نگاه ویژه‌ای به استان دارد و هم اینک ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در استان هزینه می‌شود.

به گفته خدابخش سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ سال‌های شکوفایی استان اردبیل است و لازم است اقشار مختلف برای تحقق این موفقیت دست به دست هم دهند.

وی با اشاره به اهمیت منطقه آزاد تجاری در شکوفایی اقتصادی این استان افزود: حتی اگر منطقه آزاد نداشته باشیم نباید عقب بمانیم و منطقه آزاد فرصتی برای توسعه اقتصادی است.

خدابخش با تأکید به ظرفیت هنر در نهادینه کردن ارزش‌ها و توسعه جامعه اضافه کرد: در هر جامعه‌ای هنر نباشد آن جامعه روح ندارد و لازم است از ظرفیت‌های مختلف هنر نیز برای توسعه استان مدد گرفت.

استاندار اردبیل برگزاری برنامه روز اردبیل را اقدام مناسبی برای طرح هویت تاریخی اردبیل دانست و بیان داشت: بی‌شک بخش اداری نمی‌تواند برنامه‌ای با این ابعاد و با هزینه فوق‌العاده اندک برگزار کند.

خدابخش افزود: برنامه‌های گرامیداشت روز اردبیل با همکاری یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت ۵۰ نفر جوان اردبیلی برگزار شده است.