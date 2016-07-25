ترس در ادبیات سیاسی ایران جایی ندارد/توان افزایش بردموشکی راداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان عصر دوشنبه در همایش بزرگداشت روز تویسرکان و عملیات غرور آفرین مرصاد با بیان اینکه امنیت، آبادانی و آسایش کشور مرهون خون شهداست، گفت: سرافرازی امروز کشور در عرصه جهانی ناشی از ایثار شهدایی است که در عرصه دفاع مقدس و دفاع از انقلاب و نظام حضور یافتند.

وی با بیان اینکه اگر تاریخ را ورق بزنیم و به دو دهه قبل برگردیم، شرایط را بهتر درک می کنیم، گفت: درک این موضوع که جمهوری اسلامی در قطعنامه ۵۹۸ در چه شرایطی منجر به پذیرش قطعنامه و تمکین شد، ضروری است.

وزیر دفاع با بیان اینکه دشمنان خاتمه جنگ را در حالی پذیرفتند که از غلبه بر کشور و ملت ما ناامید شده بودند، گفت: دشمن با وجود هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری و استفاده از بدترین سلاح‌های شیمیایی در جبهه‌های جنگ موفق نشد ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران را تسلیم و به زانو درآورد.

استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران روز به روز بیشتر جلوه‌گر می شود

وی با بیان اینکه درحال حاضر استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران روز به روز بیشتر جلوه‌گر می شود، گفت: دشمنان جنگ را خاتمه دادند تا طرف پیروزی نداشته باشد اما تاریخ قضاوت می‌کند که پیروز اصلی جنگ هشت سال دوران دفاع مقدس جمهوری اسلامی بود.

سردار دهقان با بیان اینکه دشمنان به هیچ عنوان به اهداف خود در جنگ دست نیافتند، گفت: کشور ایران ملت‌سازی کرد و ارکان نظام عمق و عزت بیشتری یافتند و در پایان جنگ نیز پیام انقلاب به دنیا صادر و حقانیت و مظلومیت ملت ما به همه دنیا ثابت شد.

وی گفت: صدام و حامیان شرق و غربش به ویژه امریکا زمانی که دیدند نمی توانند در جنگ هشت ساله پیروز شوند، قطعنامه را پذیرفتند تا بیش از این خوار و ذلیل نشوند.

وی اظهار کرد: آنان تصور می کردند که با جنگ علیه انقلاب نوپای ما می توانند ملت و نظام را به زانو دربیاورند اما چنین اتفاقی رخ نداد بلکه هر روز بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزوده شد و تاریخ نشان داد دشمنان ما به هیچ کدام از اهداف شوم خود در تحمیل جنگ بر ایران اسلامی دست نیافتند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه انقلاب ما به دست دشمنان ما صادر شد، افزود: حقانیت و مظلومیت انقلاب و ملت ما در جنگ به جهانیان ثابت و پیوند و انسجام ملت و نظام عمیق تر شد.

مقاومت لشکر ۳۲ انصارالحسین همدان سرنوشت عملیات مرصاد را رقم زد

سردار دهقان عنوان کرد: در حالی که دشمنان ما می خواستند جوانان و سرمایه های مالی و نیروی انسانی کشور را نابود کنند، این ملت بودند که با تقدیم شهدای بزرگوار خود انقلاب اسلامی را تثبیت کرد و تداوم بخش آن شد.

وی گفت: تصور آنان پیروزی صددرصدی بود و با تمام قوا به جنگ تمام عیار علیه ملت ما حمله ور شدند، اما این دشمنان به رهبری امام راحل(ره) و پشتوانه ملتی که در مکتب امام حسین(ع) درس ایستادگی آموخته بود نتوانستند به نقشه های شوم خود دست یابند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: همزمان با پذیرش قطعنامه ۵۹۸، منافقین کوردل به تصور اینکه می توانند در کمتر از ۴۸ یا ۷۲ ساعت به اصطلاح خود در عملیات جاویدان در تهران جشن پیروزی برپا کنند، از غرب به سرزمین های ما حمله ور شدند.

سردار دهقان تصریح کرد: تصور منافقان بر این بود که ملت ایران دیگر توان مقابله ندارند، در حالی که رزمندگان شجاع ما به ویژه لشکر ۳۲ انصارالحسین استان همدان در مقابل آن ها ایستادند تا نیروی های کمکی از راه برسد و در این میان نقش شهدای تویسرکانی در این مقاومت و شهادت طلبی بی نظیر بود و در حقیقت مقاومت لشکر ۳۲ انصارالحسین استان همدان سرنوشت عملیات مرصاد را به نفع ایران رقم زد.

ترس از دشمن در ادبیات سیاسی ما جایی ندارد

وی همچنین با بیان اینکه در دوران پس از انقلاب به دشمنان نظام ثابت شده است که ترس و ملاحظات با دشمنان در جامعه سیاسی و ادبیات مسئولان ما جایی ندارد، عنوان کرد: در حقیقت ایمان و اعتقاد به مکتب حسین(ع)، پیروی از ولایت و پشتیبانی ملت عامل پیروزی های ملت ما بوده و بیمه شدن انقلاب به واسطه خون شهدا توان دشمن را گرفته و آنان را ناامید کرده است.

وی بابیان اینکه بعد از جنگ ملت ایران اسلامی مصمم‌تر و پیوند ملت و نظام عمیق‌تر شد، گفت: روحیه شهادت‌طلبی و حس استقامت در جامعه روز به روز در حال افزایش است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه با بیان اینکه اگر پیام اسلام و نظام را در ابعاد سیاسی و اعتقادی اعلام کنیم در حقیقت به اصل حق توجه کرده ایم، گفت: حیات، رفاه و سعادت دنیا و آخرت بشر از این تفکر و اندیشه ممکن می شود و دیگران در مقابل این ندای حق باعقیده، وجدان و فطرت پاسخ مثبت می‌دهند.

وی ادامه داد: ملت ما به عنوان یک ملت آزاده، مقید و معتقد به اصول و مبانی اسلامی این اصل و اساس حق و حقانیت را خواستار است.

ملت زیستن زیر پرچم اسلام را منزلت و اقتدار خود می دانند

سردار دهقان گفت: ملت ایران اسلامی تا به امروز هیچگاه با زبان زور و ظلم و ستم علیه کسی برنخواسته و تنها در مقابل جنایات بی رحمانی چون صدام و امروز آمریکا، عربستان و اسرائیل و در دفاع از ملت مظلوم منطقه به پا می خیزد و از حقانیت خود دفاع می کند.

وی گفت: ما بر مبانی اصلی و اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی که برگرفته از آموزه های دینی ما است استوار خواهیم ماند و از آن ها پاسداری خواهیم کرد و آنها را نیز نشر خواهیم داد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به جهاد کبیر که مقام معظم رهبری بارها آن را مطرح کرده اند گفت: این ملت اطاعت از طاغوت را کفر و ذلت و خواری می‌دانند.

وی گفت: این ملت زیستن زیر پرچم اسلام را منزلت و اقتدار خود می دانند چراکه امام خمینی(ره) فرموده اند هرگاه آمریکا از شما تعریف کرد بدانید کار شما می‌لنگد و برعکس، آن چیزی درست است که شما را به خاطر آن تشویق می کنند.

سردار دهقان گفت: وقتی ملت ما اقدامی انجام می دهد که خشم و تهدید آمریکا را به دنبال دارد به معنای انجام اقدامی درست بوده است.

متناسب با شرایط مقتضی توان افزایش برد موشکی را داریم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه با تأکید بر اینکه توان دفاعی ما روز به روز در حال افزایش است، گفت: گرچه به دنبال افزایش برد موشکی نیستیم اما توان و فناوری این اقدام را داشته و متناسب با تهدیدات دشمن و در شرایط مقتضی می توانیم برد موشکی را افزایش دهیم.

وی عنوان کرد: تولید توان دفاعی ما در سال گذشته دو برابر شده بود و در این رابطه هم کاری نداریم فلانی چه بگوید یا فلانی چه نگوید، به جهنم که دشمنان ناراحت می شوند چرا که ما قصد تجاوز نداریم تنها می خواهیم وضعیت دفاعی خود را در برابر تهدیدات ارتقاء بخشیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین به شرایط کنونی منطقه و فتنه انگیزی و آشوب طلبی آل سعود اشاره کرد و گفت: دشمنان اسلام و در رأس آن امریکا یک روز با ایران هراسی، روز دیگر با افروختن آتش جنگ بین شیعه و سنی و روزی دیگر نیز با اجرای طرح قومیت گرایی یعنی همان عرب و عجم به راه انداختن، مسلمانان را توسط حکام بی شعور و قدرطلب سعودی به جان هم انداخته اند، حکامی که از گذشته عبرت نگرفته و هنوز در جاهلیت به سر می برند.

سردار دهقان گفت: در این میان این ملت و مسئولان هستند که باید هوشمندانه شرایط را در نظر گرفته تا تهدیدی علیه ملت ما در تصور دشمنان نیاید.