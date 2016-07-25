یک امتیاز ارزشمند گرفتیم/ به خاطر مردم آذربایجان به تبریز آمدیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی بعداز کسب یک امتیاز ارزشمند در تبریز در جمع خبرنگاران گفت: امروز یک بازی سخت و نفس گیر برگزار کردیم و خدا را شکر موفق شدیم یک امتیاز بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه یک امتیاز در تبریز و مقابل تماشاگران پرشور تراکتور نتیجه خوبی است، افزود: هر دو تیم امروز در این بازی افتتاحیه خوب ظاهر شدند و بازی تماشاگرپسندی ارائه کردند.

پورموسوی با بیان اینکه در این چند روز اخیر بعداز سوپرجام تیم را جمع کردم، گفت: ما امروز با تلاش بچه ها توانستیم دو بار از تراکتور عقب بیفتیم ولی دوباره جبران کردیم که این یکی از ویژگی های تیم استقلال خوزستان است.

سرمربی استقلال خوزستان سپس با تاکید بر اینکه ما به خاطر سازمان لیگ و مردم تبریز و آذربایجان شرقی قبول کردم به تبریز بیاییم، گفت: مطمئن باشید هر کس دیگری بود در تبریز بازی نمی کرد چراکه به ما گفته بودند بازی در کرج برگزار می شود و ما پرواز برای آنجا را رزرو کرده بودیم.

وی با بیان اینکه امروز استقلال خوزستان در مقابل تماشاگران پرشور و پرانرژی تراکتورسازی بدون ترس بازی کرد، گفت: امروز همچنین بازی خوب و جوانمردانه ای برگزار شد.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نخستین دیدار خود در شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را با تساوی برابر قهرمان لیگ فصل گذشته پشت سرگذاشت تا اولین دو امتیاز فصل جدید را از دست بدهد.

لوسیانو ادینیو(۱۵) و فرزاد حاتمی(۶۰) برای تراکتورسازی و رحیم زهیوی(۵۹ و ۷۲ - پنالتی) برای استقلال خوزستان گل زدند.