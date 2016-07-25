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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۳۷

آخرین وضعیت خرید یاهو توسط یک شرکت بزرگ مخابراتی

آخرین وضعیت خرید یاهو توسط یک شرکت بزرگ مخابراتی

شرکت ورایزن یک گام به خرید شرکت یاهو با قیمت ۵ میلیارد دلار نزدیک تر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، این شرکت آی تی از چندی قبل تمایل خود را به خرید یاهو اعلام کرده و قصد دارد دارایی های اینترنتی این شرکت را با شرکت AOL ادغام کند.

ورایزن سال گذشته AOL را به قیمت ۴.۴ میلیارد دلار خریداری کرد. ایده اصلی ورایزن از این خریدها، ادغام سیستم تبلیغاتی دو شرکت یاهو و AOL و ایجاد یک غول اینترنتی جدید در کنار فیسبوک و گوگل است.

شرکت ورایزن در هفته جاری آخرین قیمت پیشنهادی خود را به یاهو اعلام کرد، با وجود این برخی از اعضای هیات مدیره ورایزن درباره قیمت معامله و هزینه های جانبی آن، از جمله خساراتی که در صورت فسخ قراردادهای فعلی یاهو با موزیلا باید به شرکت موزیلا پرداخت شود، اظهار نگرانی کرده اند.

علاوه بر ورایزن یک شرکت خصوصی موسوم به TGP نیز به خرید یاهو اظهار علاقه کرده است، اما قیمت پیشنهادی ورایزن برای یاهو یک معامله تضمین شده محسوب می شود.

کد مطلب 3723654
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