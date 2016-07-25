به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی بعد از تساوی تیم‌های فوتبال نفت تهران با استقلال در هفته نخست لیگ برتر در جمع خبرنگاران گفت: با اینکه زمان کمی در کنار هم تمرین داشتیم ولی باید از بازیکنانم تشکر کنم. آنها عالی کار کردند و امروز با غیرت بازی کردند. ما بهتر از استقلال بازی کردیم و باید بگویم نفت تهران مستحق برد بود. حتی نباید یک امتیاز هم به استقلال می دادیم.

وی افزود: تازه اول کار است و خیلی کار داریم. باید از این که هستیم خیلی بهتر شویم. پتانسیل تیم ما بالاست و سعی می کنیم با تمرینات بیشتر، با برد از زمین خارج شویم.

سرمربی نفت در خصوص اقدامش برای تقدیر از جواد نکونام تاکید کرد: جایگاه جواد آنقدر بزرگ است که اگر حتی تمام ایران برای او مراسم بگیرند، کم است. ما کار زیادی برای جواد نکردیم.

دایی در خصوص غیبت محمد دانشگر در تمرینات نفت گفت:محمد دانشگر اشتباه کرد. بازیکنان جوان ما راهنمایی های غلط می گیرند. متاسفانه یکسری اسم خود را «منیجر» گذاشته اند و اطلاعات اشتباه به بازیکنان می دهند. دانشگر بازیکن بزرگی است ولی به خاطر غیبت در روز پنجشنبه باید به کمیته انضباطی باشگاه برود.

وی درباره اینکه سال گذشته هم با صبا شروع خوبی داشت ولی به تدریج تیمش افت کرد، یادآور شد: ما از صبای سال قبل جلوتر هستیم. ما جلوی استقلال تهران بازی کردیم نه استقلال اهواز. ما سال گذشته با صبا در استقلال اهواز در قم بازی کردیم و مساوی شد ولی امروز بازیکنان نفت مرا به آینده امیدوار کردند. در این بازی دو بار به تیرک دروازه استقلال زدیم. دوست داشتم از داوران تشکر کنم ولی متاسفانه یک پنالتی صد درصد برای ما نگرفت. همان می توانست سرنوشت بازی را عوض کند.

دایی تاکید کرد: ما سال قبل و از نیم فصل دوم حمایت نشدیم. امیدوارم آن اتفاقات تکرار نشود. اگر آن روند تکرار نشود، تیم نفت مدعی خواهد بود.

سرمربی تیم نفت درباره غیبت تماشاگران استقلال هم خاطرنشان کرد: من موافق نیستم بازی بدون تماشاگر باشد ولی متاسفانه گاهی اتفاقاتی می افتد که چنین احکامی اعمال می شود. از طرفداران استقلال و پرسپولیس خواهش می کنم فقط تیم خودشان را تشویق کنند. استقلال قطعا امروز از نبود تماشاگرانش ضربه خورد ولی حتی اگر تماشاگرانشان بودند شاید بهتر از این بودیم!