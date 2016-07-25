بحرینی ها آماده دفاع از آیت الله عیسی قاسم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الؤلؤ بحرین، مردم بحرین بار دیگر حمایت خود را از آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان این کشور که هدف حملات آل خلیفه قرار گرفته است، نشان دادند.

بر اساس این گزارش هزاران نفر از شیعیان بحرینی پس از اعلام زمان محاکمه رهبر خود در روز چهارشنبه توسط دادگاه جنایی وابسته به رژیم آل خلیفه، در منطقه الدراز حضور یافتند تا از آیت الله عیسی قاسم در برابر هر گونه اقدام احتمالی نظامیان آل خلیفه دفاع کنند.

دادگاه بحرینی روز چهارشنبه را برای برگزاری نخستین جلسه محاکمه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور تعیین کرد تا به اتهامات ایشان در خصوص مسأله پرداخت خمس رسیدگی کند.

رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شیعیان، به رهبر آنها در باب مسأله خمس اتهاماتی بی پایه و اساس را وارد کرده است.

گفتنی است پیش از این نیز «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین فرمان سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم را صادر کرده بود.