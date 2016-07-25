ابراز امیدواری تل آویو به دریافت بسته کمکی نظامی در برابر برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، دفتر نخست وزیری اسرائیل از اعزام یک مقام رسمی به آمریکا جهت امضای توافق دریافت کمک نظامی از این کشور و دیدار با مقام های کاخ سفید خبر داد.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی می گوید قرار است «ژنرال ژاکوب نایجل»، از اعضای شورای امنیت ملی اسرائیل، هفته آینده با مقام های کاخ سفید دیدار کند تا قرارداد دریافت بسته کمکی نظامی از آمریکا را هر چه سریعتر با این کشور امضا کند.

آمریکا بر اساس قراردادی که سال ۲۰۱۷ به پایان می رسد، سالانه مبلغ ۳.۱ میلیارد دلار به اسرائیل کمک می کند. دولت «اوباما» به رژیم صهیونیستی پیشنهاد داده به مدت ده سال، یک بسته کمک های نظامی را به این کشور تحویل دهد تا نگرانی های دولتمردان این رژیم از بابت توافق هسته ای انجام شده با ایران برطرف شود.

گفته می شود از زمان امضای توافق هسته ای میان کشورمان و گروه ۱+۵، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال چانه زنی بر سر مقدار کمک های نظامی دریافتی اسرائیل از آمریکا است.

به نوشته تایمز اسرائیل، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امیدوار است تا با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، برجام نیز بازبینی شده و قراردادی با مفاد جدید تهیه و امضا شود.