  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۵۷

حواشی بازی استقلال - نفت تهران؛

سلفی نکونام با توپ جمع‌کن‌ها و فرار از دست استقلالی‌ها

سلفی نکونام با توپ جمع‌کن‌ها و فرار از دست استقلالی‌ها

بین دو نیمه دیدار استقلال و نفت تهران از جواد نکونام کاپیتان پیشین تیم ملی تقدیر به عمل آمد ولی نکونام پیش از آنکه با اعضای تیم استقلال روبرو شود، ورزشگاه را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر دیدار تیم های استقلال و نفت تهران از هفته اول لیگ شانزدهم با تقدیر از جواد نکونام از سوی علی دایی در بین دو نیمه همراه بود. نکونام بعد از آنکه مورد تقدیر قرار گرفت، خیلی زود ورزشگاه را ترک کرد تا با استقلالی ها روبرو نشود.

سید مهدی رحمتی دروازه بان استقلال که از حضور در این بازی محروم بود، در ورزشگاه حاضر بود و در جایگاه ویژه به تماشای بازی نشست.

همچنین مارکار آقاجانیان دستیار کارلوس کی روش در ورزشگاه حضور داشت و به دقت عملکرد بازیکنان دو تیم را زیر نظر داشت.

 علیرضا منصوریان پس از دریافت گل از نفت تهران به شدت بر سر کنعانی زادگان فریاد زد و او را مقصر این گل دانست.

نکته جالب این بود که نکونام پس از مصاحبه با خبرنگاران، با توپ جمع کن های ورزشگاه عکس سلفی گرفت.

کد مطلب 3723705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها