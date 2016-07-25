به گزارش خبرنگار مهر دیدار تیم های استقلال و نفت تهران از هفته اول لیگ شانزدهم با تقدیر از جواد نکونام از سوی علی دایی در بین دو نیمه همراه بود. نکونام بعد از آنکه مورد تقدیر قرار گرفت، خیلی زود ورزشگاه را ترک کرد تا با استقلالی ها روبرو نشود.

سید مهدی رحمتی دروازه بان استقلال که از حضور در این بازی محروم بود، در ورزشگاه حاضر بود و در جایگاه ویژه به تماشای بازی نشست.

همچنین مارکار آقاجانیان دستیار کارلوس کی روش در ورزشگاه حضور داشت و به دقت عملکرد بازیکنان دو تیم را زیر نظر داشت.

علیرضا منصوریان پس از دریافت گل از نفت تهران به شدت بر سر کنعانی زادگان فریاد زد و او را مقصر این گل دانست.

نکته جالب این بود که نکونام پس از مصاحبه با خبرنگاران، با توپ جمع کن های ورزشگاه عکس سلفی گرفت.