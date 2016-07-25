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۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۵۸

عضو هیات مدیره استقلال:

در قهرمانی استقلال شک نکنید/ به منصوریان اعتماد کامل داریم

در قهرمانی استقلال شک نکنید/ به منصوریان اعتماد کامل داریم

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال با بیان اینکه نمی توان زود در خصوص عملکرد استقلال قضاوت کرد، گفت: در قهرمانی استقلال در لیگ شانزدهم شک نکنید.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب جهانیان پس از تساوی یک به یک استقلال مقابل نفت تهران در هفته نخست لیگ برتر، با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان استقلال، گفت: به اعتقاد من بازی خوبی بود و با توجه به اینکه هفته اول دیدارها است و تیم ها هنوز به آمادگی کامل نرسیده اند نمی توان در خصوص عملکرد آنها قضاوت کرد.

وی تاکید کرد: استقلال هم از این قاعده مستثنا نیست و باید به این تیم فرصت داد تا آرام آرام از لحاظ تاکتیکی به یک هماهنگی لازم رسیده تا بتوان در دیدارهای آینده اش موفق باشد.

جهانیان در پاسخ به این پرسش که استقلال در بازی مقابل نفت بازی ضعیفی از خود نشان داد، گفت: چنین چیزی را قبول ندارم و شک نکنید استقلال در پایان فصل قهرمان خواهد شد.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در پایان خاطرنشان کرد: به منصوریان اعتماد کامل داریم و می دانیم که هفته های آینده او تیمی پرقدرت و تکنیکی را روانه میدان خواهیم کرد.

کد مطلب 3723708

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