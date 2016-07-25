رقابت جودوکاران ۱۳۶ کشور روی تاتامی/ برنامه کامل جودوکاران ایران

به گزارش خبرنگار مهر ، مبارزات جودو در این دوره از بازیها ۱۶ مردادماه با برگزاری رقابتهای اوزان ۶۰- مردان و ۴۸- کیلوگرم زنان برگزار خواهد شد. فدراسیون جهانی جودو بعد از قطعی شدن حضور کاروان ورزشی روسیه در المپیک سی و یکم ، آمار دقیق جودوکاران حاضر در این رقابتها را منتشر کرد.

بر همین اساس ۳۸۹ جودوکار از ۱۳۶ کشور روی تاتامی ریو به رقابت خواهند پرداخت. از این تعداد جودوکار ۲۳۸ ورزشکار در بخش مردان و ۱۵۱ جودوکار در بخش زنان برای کسب ۵۶ مدال طلا ، نقره و برنز تلاش خواهند کرد. مبارزات جودو به مدت هفت روز برگزار می شود و در هر روز جودوکاران یک وزن زنان و یک وزن مردان مبارزات خود برگزار می کنند.

طبق این آمار در کنار برزیل میزبان که در همه اوزان نماینده دارد ، دو کشور فرانسه و ژاپن با ۱۴ جودوکار بیشترین شرکت کننده در این رقابتها را دارد. آلمان ومغولستان با ۱۳ شرکت کننده ، کره جنوبی با ۱۲ جودوکار ، هلند و روسیه با ۱۱ جودوکار و کوبا با ۹ جودوکار در این رده بندی مکانهای بعدی را در اختیار دارند.

تیم ملی کشورمان به همراه امارات ، سوئیس ، کره شمالی ، مراکش ، جمهوری چک و اکوادور نیز با سه شرکت کننده در رقابتهای ریو به روی تاتامی خواهد رفت. نکته جالب اینکه ۷۸ کشور تنها یک جودوکار در ریو خواهند داشت.

طبق برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری رقابتها ۱۶ مردادماه در روز نخست رقابتهای جودو ، جودوکاران دو وزن ۶۰- مردان و ۴۸- کیلوگرم زنان به روی تاتامی می روند. ۱۷ مردادماه در روز دوم مبارزات اوزان ۶۶- مردان و ۵۲- کیلوگرم زنان انجام می شود. علیرضا خجسته به عنوان اولین نماینده ایران در این روز به دیدار رقبای خود خواهد رفت.

یکشنبه ۱۷ مردادماه رقابتهای دو وزن ۷۳- مردان و ۵۷- کیلوگرم زنان و دوشنبه ۱۸ مردادماه مبارزات دو وزن ۸۱- کیلوگرم مردان و ۶۳- کیلوگرم زنان انجام خواهد شد. سعید ملایی دومین جودوکار ایرانی است که باید در روز هفتم این رقابتها به مصاف رقبای خود می رود.

در روز هشتم بازیها و پنجم جودو ، چهارشنبه ۲۰ مردادماه جودوکاران اوزان ۹۰- کیلوگرم مردان و ۷۰- کیلوگرم زنان به دیدار رقبای خود می روند. جواد محجوب جودوکار وزن ۱۰۰- کیلوگرم کشورمان ۲۱ مردادماه به روی تاتامی می رود. در روز آخر مسابقات جودو نیز سنگین وزنها(۱۰۰+ کیلوگرم) جذاب ترین مسابقات جودو در ریو ۲۰۱۶ را برگزار خواهند کرد.

جودو از ۱۹۶۴ توکیو وارد بازیهای المپیک شد و از آن زمان تا کنون به عنوان قدیمی ترین رشته رزمی حضوری چشمگیر در این بازیها داشته و به روح المپیک معروف شده است. جذابیت مبارزات جودو باعث شده از مدتها قبل تمامی بیلط های این رقابتها فروخته شود.