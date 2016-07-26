خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رضا یزدانی: آغار فعالیت «ارکستر کودکان باران» به فروردین‌ماه سال ۹۳ بر می‌گردد؛ وقتی که بسیاری از اعضای گروه زیر ۱۰ سال سن داشتند.

«وحید خرمی» دانش آموخته موسیقی و از شاگردان استاد همایون خرم، مدیریت این گروه موسیقی را بر عهده دارد که ۲۰ نفر از کودکان با استعداد موسیقی قم را گردهم آورده و تنها گروه موسیقی کودک استان قم را که جزو بهترین‌های کشور نیز هستند را شکل داده است.

آن‌ها تا کنون کنسرت‌های متعددی را در قم و تهران اجرا کرده‌اند و در جشنواره‌هایی چون نوای خرم و موسیقی زبان موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند.

آخرین اجرای این گروه موسیقی اسفندماه سال گذشته به نفع کودکان بی‌سرپرست قم در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است.

به هیچ نهاد دولتی وابسته نیستیم

از خرمی درباره نحوه تأمین هزینه‌های این گروه می‌پرسم، می‌گوید: از آنجا که از ابتدا به دنبال استقلال و وابسته‌نبودن به نهادهای دولتی بودیم، تمام خرج و مخارج تمرین‌ها و اجراها توسط خانواده اعضا تأمین می‌شود.

در شرایطی بسیاری از گروه‌های ارکستر دولتی و خصوصی پس از یک سال تعطیل می‌شوند، گروه ما توانسته پس از ۲ سال بدون آنکه از کمک‌های مالی نهادی برخوردار باشد، روی پا بایستد و به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

استعدادهای موسیقی قم با وجود تمام محدویت‌هایی که وجود دارد، بسیار موفق عمل کرده‌اند

این گروه در ۲ سال اخیر به صورت هفتگی جلسات تمرین و آموزش برگزار و آمادگی خود را برای جذب استعدادهای زیر ۱۰ سال موسیقی قم اعلام کرده است.

تاکنون بیش از ۳۰ قطعه موسیقی کودک توسط اعضای این گروه تولید و اجرا شده است. اگرچه تا چند ماه پیش پیانیست کودک در گروه نبود و این ساز توسط یکی از اساتید نواخته می‌شد اما به تازگی ۲ نفر از پیانیست‌های کودک نیز به این گروه افزوده شده‌اند و به نوازندگی این ساز می‌پردازند تا با یک گروه کاملاً کودک روبه‌رو باشیم.

رهبر و مدیر ارکستر کودکان باران در ادامه اظهار می‌کند: آثاری که توسط بچه‌ها نواخته و اجرا می‌شود یا تولیدی هستند یا تقلیدی. برای مثال بسیاری از قطعه‌های اجرا شده، موسیقی فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی در حوزه کودک مانند کلاه قرمزی، شهر موش‌ها، پت و مت و برنامه‌هایی مانند رنگین کمان است. اما در کنار این قطعات آثاری مانند کودکان باران که آهنگسازی و ترانه و اجرای آن برعهده این گروه است، نیز ساخته شده است.

خرمی ادامه می‌دهد: یکی از کارهایی که ما انجام دادیم و در نوع خودش جالب است، استفاده از نوازنده‌های کودک در استودیو بوده چرا که معمولاً گروه‌های موسیقی در استودیوها اعتمادی به کودکان نمی‌کنند. اما من به شاگردان خودم اطمینان داشتم و حتی فراتر از انتظار من تلاش کردند و اثری که تولید شد واقعاً از کیفیت خوبی برخوردار بود.

وی معتقد است: با وجود اینکه در استان‌هایی مانند تهران که از نظر امکانات و سطح کار و استعداد در شرایط خوبی قرار دارند و از آزادی برای تبلیغات و آگهی و اجرای موسیقی برخوردار هستند، استعدادهای موسیقی استان قم با وجود تمام محدویت‌هایی که وجود دارد، بسیار موفق عمل کرده‌اند و اگر نگوییم در سطح بالاتری هستند، چیزی هم کم ندارند. در شرایط کنونی گروهی مثل گروه ما آمادگی و توانایی آن را دارد که هر فصل یک کنسرت را اجرا کند اما متاسفانه بنا به دلایل گوناگون چنین زمینه‌ای فراهم نشده است.

صداوسیمای قم با ما همکاری نمی‌کند

مدیر ارکستر کودکان باران در خصوص همکاری و حمایت صدا و سیمای قم، می‌گوید: با توجه به اینکه ما تنها گروه حرفه‌ای هستیم که در عرصه موسیقی کودک در قم فعالیت می‌کنیم، انتظار داشتیم شرایط و امکانات برای فعالیت در صداوسیمای قم برای ما مهیا شود اما متأسفانه به دلیل برخی مسائل که من آن را بهانه جویی می‌دانم از همکاری با ما ممانعت کردند. این در حالی است که بسیاری از تهیه کنندگان تلویزیونی برای همکاری آمادگی کامل داشتند اما با مانع تراشی مواجه می‌شدیم.

وی افزود: جالب اینجاست که بعضی از آثار ما از شبکه‌های سراسری پخش شده است اما تا کنون مرکز قم دست یاری ما را نگرفته است در حالی که بسیاری از قطعاتی که به نام موسیقی کودک از این شبکه پخش می‌شود، واقعاً از نظر کیفی ضعیف است.

اگر نهادهایی مانند صدا وسیما از این بچه‌ها حمایت نکنند، فرصت خوبی را از دست می‌دهند چرا که معلوم نیست تا چند سال دیگر چنین گروهی باقی بماند

خرمی ادامه می‌دهد: هر چند سازندگان بسیاری از این آثار از دوستان و همکاران من هستند و وقتی از آن دلیل کیفیت پایین کارها را می‌پرسم اعمال سلیقه مسئولان شبکه را مطرح می‌کنند. این تولیدات استانی چه از نظر صدابرداری و چه از نظر میکس و مسترینگ و حتی از نظر ترانه بسیار ضعیف هستند. مگر هدف از کار کودک چیزی جز رشد و تعالی این نسل است؟ پس چرا محتوای ترانه‌های این آثار موسیقی که توسط صداوسیمای قم ساخته می‌شود، تکراری و سطحی است؟ در حالی که ترانه سرایان حرفه‌ای و خوبی در قم فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر وقتی آهنگسازان موسیقی کودک در ایران را بررسی می‌کنیم با چهره‌هایی مواجه می‌شویم که توانایی‌شان در موسیقی بزرگسال اثبات شده است و وقتی وارد این عرصه می‌شوند، آثاری خلق می‌کنند که بسیار ماندگار است. افرادی مانند مجید انتظامی، محمدرضا علیقلی و دهقانیار از موسیقی دانانی هستند که در هر عرصه‌ای وارد شده‌اند، خوش درخشیده‌اند.

از فضای حرفه‌ای دور نخواهیم شد

رهبر و مدیر ارکستر کودکان باران می‌گوید: برای بسیاری از اهالی موسیقی تصور اینکه چند کودک به این سطح از توانایی رسیده باشند، سخت است و زمانی که اجرای موسیقی این کودکان را می‌بینند واقعاً هیجان زده می‌شوند. اگر چه برای مخاطبان عام هم لذت بخش است. به نظر من اگر نهادهایی مانند صدا وسیما از این بچه‌ها حمایت نکنند، فرصت خوبی را از دست می‌دهند چرا که معلوم نیست تا چند سال دیگر چنین گروهی باقی بماند.

وی ادامه داد: هر چند با وجود مشکلات و کمبودهای مالی سفارش‌های زیادی از سوی برای اجرا در مجالس غیررسمی شده است، اما هیچ وقت حاضر به این کار نشدیم. چرا که اصلاً نخواستیم تفکر بچه‌ها از کارکردن در فضای حرفه‌ای خارج شود و به جای تالارهای عروسی به تالارهای موسیقی حرفه‌ای فکر می‌کنیم. من مطمئنم حداقل نیمی از اعضای گروه ما در آینده به استعدادهای برتر موسیقی کشور تبدیل می‌شوند که واقعاً حرف‌های زیادی در این عرصه خواهند داشت.

خرمی در رابطه با بهترین سن برای آموزش موسیقی به کودکان بیان می‌کند: اگرچه می‌توان از ۵ سالگی به کودکان آموزش موسیقی داد اما به نظر من بازه سنی ۷ تا ۹ سالگی بهترین دوره‌ای است که می‌توان کودکان را با موسیقی آشنا کرد. چرا که در این سن خواندن و نوشتن تعلیم داده می‌شود و بسیاری از کودکان نیز در این سن زبان‌های خارجی را نیز فرا می‌گیرند و آمیخته شدن این دوره‌های آموزشی در پیشرفت زودتر آن‌ها در موسیقی بسیار مؤثر است. از طرف دیگر کودکان در این سن از رشد فیزیکی و اجتماعی خوبی برخوردارند و آمادگی کامل برای تعلیم موسیقی را دارند.