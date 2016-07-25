انفجار خودروی بمب گذاری شده در دمشق/۴ شهید در حملات تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، تلویزیون سوریه از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در دمشق پایتخت این کشور خبر داد.

منابع خبری اعلام کردند که این انفجار پشت مدرسه ایرانی در منطقه «کفرسوسه» دمشق روی داده است. یک منبع امنیتی اعلام کرد که این حادثه در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده حاوی بیش از ۵۰ کیلوگرم موادمنفجره به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش در پی انفجار این خودروی بمب گذاری شده چهار نفر زخمی شده اند و خساراتی به محل وقوع انفجار وارد شده است. اهالی این منطقه اعلام کردند با شنیدن صدای یک انفجار قوی به محل وقوع انفجار شتافتند اما هیچ قربانی را مشاهده نکردند.

از سوی دیگر در حملات خمپاره ای تروریست ها به محلات مسکونی حلب و حرستا در حومه دمشق ۴ نفر شهید و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع در فرماندهی پلیس استان حلب اعلام کرد که در پی حملات خمپاره ای تروریست ها به منازل شهروندان در حی الخالدیه یک زن و کودک وی شهید و خسارات مادی به دارایی های عمومی و خصوصی وارد گردید.

در حملات خمپاره ای تروریست ها به الحمدانیه و خیابان تشرین حلب نیز یک نفر شهید و ۴ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در پی حمله تروریست های گروه موسوم به «جیش الاسلام» به حومه حرستا در ریف دمشق یک زن شهید و یک دختربچه زخمی شد.