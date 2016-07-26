مهارت آموزی بیکاری راکاهش می دهد/لزوم به کارگیری افرادماهردرمشاغل

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز سه شنبه از محل نمایشگاه مهارت استان کرمانشاه بازدید کردند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه در بازدید از این نمایشگاه که در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه برپا شده است در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نقش آموزش های فنی و حرفه ای در کاهش بیکاری و افزایش میزان رفاه اجتماعی گفت: فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای یکی از موثرترین راهکارها برای ایجاد اشتغال است.

کیومرث فلاحی افزود: متاسفانه نبود علاقه به فراگیری این مهارت ها یکی از مشکلات اصلی در استان کرمانشاه است و اغلب افراد جویای کار خیلی از فراگیری این مهارت ها استقبال نمی کنند و این درحالی است که در اغلب کشورهای پیشرفته این موضوع حرف اول را می زند.

بدست آوردن شغل در کشورهای پیشرفته مستلزم داشتن مهارت است

وی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته و اروپا هم به دست آوردن شغل مستلزم داشتن مهارت است و فرد برای شاغل شده باید گواهینامه مهارت هم داشته باشد و افراد فاقد مهارت شغلی به دست نمی آورند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه، با بیان اینکه سرانه آموزش فنی و حرفه ای در استان به نسبت جمعیت بیکار پایین است گفت: این نداشتن مهارت به سازمان تامین اجتماعی هم لطمه می زند، چرا که هم اکنون سه هزار و ۳۰۰ نفر از کارگرانی که شاغل بودند به دلایلی از این دست بیکارند و از ما ماهیانه مبالغی را به عنوان بیمه بیکاری دریافت می کنند.

وی افزود: بارها به این افراد پیشنهاد شده که آموزش های فنی و مهارتی را فرا بگیرند که متاسفانه استقبال نمی کنند. اما چنانچه این افراد اقدام به فراگیری مهارت کنند یا به کارگاه های قبلی عودت داده شده و یا به کارگاه های مشابه معرفی می شوند تا هم اشتغال پیدا کنند و هم از تعداد بیکاران ما کاسته شود.

فلاحی بر ترویج فرهنگ مهارت آموزی به عنوان اولویت اول در این زمینه تاکید کرد و افزود: ما در وهله اول باید روی فرهنگ مهارت آموزی کار کنیم تا تغییر نگرشی در مردم نسبت به این موضوع ایجاد شود.

وی در خصوص اینکه آیا در قوانین بیمه ای قانونی برای ضرورت داشتن مهارت افراد شاغل که بیمه می شوند تعریف شده است؟ گفت: متاسفانه چنین قانونی دیده نشده است. اما در بحث قالیبافان و کارگران ساختمانی حتما هرکارگر ساختمانی و هر قالباف باید یا هر فعال حوزه صنعت گردشگری باید برای بهره مندی از مزایای تامین اجتماعی مدرک فنی و حرفه ای یا مهارتی ارائه دهند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: این موضوع باید حتما رعایت شود و مورد بررسی بازرسان ما در سازمان تامین اجتماعی نیز قرار خواهد گرفت و اگر تایید کردند مشمول قانون تامین اجتماعی قرار می گیرند.

وی افزود: هم اکنون ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی و قالیبافان مستلزم داشتن مدرک فنی و حرفه ای و اشتغال عملی است و چنانچه افرادی در دریک از رشته های مذکور برای بهره مندی از مزایای تامین اجتماعی مراجعه کنند باید مدرک مهارتی داشته باشند.

توانمند کردن مددجویان بهزیستی با فراگیری آموزش های مهارتی

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه نیز در بازدید از نمایشگاه مهارت در گفتگو با خبرنگار مهر، خصوص نقش آموزش های فنی و حرفه ای در کاهش تعداد مددجویان در جامعه و اقدامات این نهاد حمایتی برای توانمندسازی مددجویان از طریق آموزش های مهارتی گفت: بحث آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای تنها به جوامع مددجویی چون بهزیستی و کمیته امداد برنمی گردد و به عقیده من اقشار مختلف جامعه نیازمند فراگیری مهارت هستند.

عبدالرضا میرزائیان اشاره ای به دانشجویان در حال تحصیل در رشته های فنی و مهندسی داشت و افزود: از نظر تئوری سرفصل هایی برای این دانشجویان تعریف شده است اما کمتر به مباحث مهارتی و فنی آنها پرداخته می شود. لذا توصیه دارم در مواردی که زیرساخت های آموزش عملی برای دانشجویان در دانشگاه ها وجود ندارد از ظرفیت هایی موجود در فنی و حرفه به این منظور بهره بگیرند.

وی اشاره ای به بحث ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به مددجویان در قالب تفاهم نامه هایی با سازمان فنی و حرفه ای داشت و گفت: در حوزه بهزیستی به دلیل اینکه ما توقع داریم برای عهده ای از جامعه هدفمان به یک بازدهی نزدیکی برسیم. از ظرفیت های فنی و حرفه ای استفاده می کنیم و این ظرفیت برای جامعه هدف ما به منظور دست یابی سریع به سود، نتیجه و بازار ظرفیت خوبی است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: هدف ما این است که این افراد با فراگیری آموزش های فوق و با تسهیلات قرض الحسنه اشتغال خرد که از سوی سازمان بهزیستی در اختیار آنها قرار می دهیم توانمند شوند و بتوانند به اشتغالزایی و اقتصاد مناسبی برسند.

اولویت بکارگیری افراد در مشاغل با افراد ماهر باشد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز در حین بازدید از نمایشگاه فوق گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نقش آموزش های مهارتی در کاهش معضل بیکاری در استان گفت: قطع به یقین آموزش های فنی و حرفه ای آموزش های فنی و حرفه ای در ارتقا مهارت جویندگان کار نقش بسیار موثری دارد.

داوود یاوری با بیان اینکه آموزش های ارائه شده باید متناسب با نیاز بازار کار باشد تا منجر به اشتغال شود افزود: طی بازدیدی که از غرفه های نمایشگاه مهارت به عمل آمد، خوشبختانه یک انطباق و هماهنگی با نیازهای بازار کار در رشته های ارائه شده در این غرفه ها دیده می شود و نشان از این است که در این زمینه به درستی تشخیص داده شده و امیدواریم که اثرات آن در رونق فضای کسب و کار در شهر و استان مشاهده شود.

وی در خصوص اینکه آیا الزام قانونی ای برای فراگیری مهارت توسط افراد جویای کار وجود دارد؟ گفت: طبق یکی از مواد قانون کار، مشوق هایی تعریف و تعیین شده که در بحث به کارگیری افراد جویای کار اولویت با افراد ماهر باشد. هم چنین در کاریابی های سطح شهر نیز افرادی که دارای یکی از مهارت های فنی باشند در اولویت به کار گیری هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: هم چنین در بحث استخدام افراد در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی و هم چنین دستگاه های اجرایی این الزام وجود دارد که صاحبان این واحدها از بین افراد جویای کار، افراد ماهر را به کار گیرند. اگر این پیشنهاد وزارت متبوعه طی قانونی در مجلس به تصویب برسد شاهد نتایج خوبی در پی آن در جامعه تولید و کار خواهیم بود.

وی با تشکر از فعالیت های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در ایجاد و تامین زیرساخت های لازم برای فراگیری آموزش های مهارتی گفت: متاسفانه علی رغم این زیرساخت ها، استقبالی که باید از فراگیری آموزش های فنی توسط افراد جویای کار صورت نمی گیرد و بیشتر دنبال پشت میز نشینی هستند که مستلزم فرهنگسازی از سوی دستگاه های موثر و رسانه ها در این زمینه است.

وی هم چنین در خصوص جشنواره کارآفرینی برتر نیز گفت: این جشنواره در هفته دوم آبان ماه امسال برگزار می شود و خوشبختانه از زمان اعلام فراخوان تاکنون جزو استان های اول در میزان ثبت نام و استقبال حضور در این جشنواره هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد، چند نفر از کارآفرینان استان کرمانشاه چون سنوات قبل جزو کارآفرینان برتر کشور معرفی شوند.

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه آموزش مهارتی بین اتاق تعاون، اداره کار و فنی و حرفه ای

رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه نیز در بازدید از این نمایشگاه و در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقبال جامعه نسبت به آموزش های مهارتی و اقدامات این اتاق برای بهره گیری از آموزش های مهارتی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های اشتغال گفت: متاسفانه ما در این حوزه ضعف داریم و تا زمانی که نسبت به این موضوع توجه نکنیم معضل بیکاری ما قابل حل نیست.

غفار محمدی، اشتغال خانگی را یکی از راهکارهای غلبه بر معضل بیکاری دانست و افزود: ما امروز باید به سمت اشتغال خانگی برویم، چرا که این اشتغال هم ارزان قیمت است و هم کالاهای تولیدی آن چون صنایع دستی، بازار جهانی دارد.

وی از انعقاد تفافهم نامه سه جانبه ای بین اتاق تعاون، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در آینده نزدیک خبرداد و گفت: این تفاهم نامه تا هفته آینده منعقد خواهد شد تا بتوانیم با بهره گیری از این ظرفیت ها، تعاونگران زیر مجموعه اتاق را بیش از پیش توانمند کنیم.

رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه با بیان اینکه بحث آموزش برای ما خیلی مهم است تصریح کرد: تلاش ما این است علاوه بر آموزش در بخش های مختلف چون صادرات، تعاون های مرز نشین و...بتوانیم به تعاونگران آموزش های فنی و حرفه ای را نیز ارائه دهیم تا در آینده بتوانیم به نتایج مثبتی در این زمینه برسیم.

وی افزود: اعتقاد ما این است که خود ما نیز باید در این زمینه برند سازی کرده و حرفه های جدید تعریف کنیم. در این راستا سال گذشته نیز یک کارگاه برند سازی با حضور ۵ استان غربی در کرمانشاه برگزار شد.

محمدی در پایان یادآوری و تاکید کرد: ما راه دیگری برای غلبه بر معضل بیکاری نداریم، جز اینکه به سمت فراگیری مهارت و مهارت آموزی در جامعه پیش رویم.

آموزش های فنی و حرفه ای نقش بسزایی در توسعه کشور دارد

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز در این بازدید با تاکید بر ترویج فرهنگ مهارت آموزی به جای مدرک گرایی گفت: اعتقاد دارم آموزش های فنی و حرفه ای برای تربیت افراد توانمند بیش از هر مرکز آموزشی دیگر است.

شهاب نادری افزود: در زمینه فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در جامعه، از هیچ تلاشی برای تسهیل در این امر چه در سطح ملی و چه استانی کوتاهی نمی کنیم.

وی ادامه داد: در نطق پیش از دستور اخیر من در مجلس به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی اشاره نمودم و می طلبد من و مجمع نمایندگان استان در این زمینه بیش از این، به مقوله مهارت آموزی به عنوان یکی از زیرساخت های اشتغالزایی توجه کنیم چرا که آموزش های فنی و حرفه ای نقش بسزایی در توسعه کشور دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با تاکید بر نقش فنی و حرفه ای به عنوان تنها متولی آموزش مهارت در کشور گفت: با توجه به عملکرد مثبت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و اطلاع رسانی های صورت گرفته در خصوص خدمات و فعالیت های فنی و حرفه ای در راستای اشتغالزایی دیدگاه مناسبی نسبت به فنی و حرفه ای پیدا کرده ام.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی از دانشگاه تنها صاحب مدرک می شوند گفت: اعتقاد من این است که در دانشگاه ها بایستی به مباحث عملی بیشتر توجه شود و ارتباط با آموزش های فنی و حرفه ای ایجاد شده تا برای تربیت افراد توانمند از امکانات هر مجموعه به درستی استفاده شود.