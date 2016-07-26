به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با افزایش آمار طلاق در کشورهای غربی، مشخص شدن تکلیف خانه و اموال مشترک زوجها به مسأله ای دردسرساز تبدیل شده است.

اکنون گروهی از طراحان در آمستردام هلند دست به کار شده و طرح جالبی را برای خانه های تفکیک پذیر ارایه کرده اند که پایانی بر این مشکلات است. بخشهای مختلف این خانه که Prenuptial Housing نام دارد قابلیت جدا شدن از هم را دارد.

این خانه از ساختارهای هندسی مشخصی تشکیل شده که بر اساس نقشه اصلی قابلیت در هم فرو رفتن یا جدا شدن از هم را دارند. بدین ترتیب زوجها پس از طلاق می توانند سهم خود را برداشته و در آینده از آن استفاده کنند. نکته جالب اینجاست که هر یک از زوجین می توانند در آینده از بخشهای متعلق به خود و تلفیق آنها با بخشهای مشابه متعلق به فردی دیگری که قصد ازدواج با وی را دارند برای ساخت خانه ای جدید استفاده کنند.

برخلاف طرحهای مشابه دیگری که در آنها تکلیف آشپزخانه و مکانهایی که تنها یک مورد از آنها در خانه طراحی می شود، در خانه متفاوتی که طراحان استودیو Studio OBA ارایه کرده اند شرایطی در نظر گرفته شده که تعداد اتاقها انعطاف پذیر بوده و با توجه به سلیقه صاحبان آن قابل تغییر باشد.

پیش بینی می شود از فیبر کربن یا سایر مواد سبک و مستحکم در ساخت چنین خانه ای استفاده شود.