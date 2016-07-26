مبارزه با قاچاق کالا با جدیت در پاکدشت دنبال می شود

سرهنگ سلمان آدینه وند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که مقابله با قاچاق یکی از اولویت های جدی پلیس در سال جاری است، اظهار داشت: قاچاق در حوزه های مختلف نظیر مواد مخدر، سوخت، کالا و غیره به کشور ضربه وارد می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت افزود: موضوع مبارزه با پدیده قاچاق در شهرستان پاکدشت نیز به صورت ویژه و جدی مورد توجه قرار گرفته و کشفیات صورت گرفته نیز این مهم را به اثبات می رساند.

وی ادامه داد: قاچاقچیان هیچ حاشیه امنی در پاکدشت نخواهند داشت و طی روزهای اخیر نیز کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط پلیس پاکدشت، نشان از عزم نیروی انتظامی در این زمینه دارد.

سرهنگ آدینه وند اضافه کرد: مقابله با پدیده قاچاق کالا نیز به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد، چرا که این پدیده به اقتصاد و تولید داخلی کشور ضربه وارد می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت متذکر شد: موفقیت هر چه بیشتر در حوزه مبارزه با قاچاق، نیازمند همگرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت های دستگاه های مختلف است.