حضور مشروط کشتی گیران روسیه در المپیک/ تست دوپینگ اولین گام است!

به گزارش خبرگزاری مهر، لالوویچ در این بیانیه ضمن موافقت برای حضور کشتی گیران روس در مسابقات المپیک ۲۰۱۶ برزیل، شروطی را برای حضور این کشتی گیران در المپیک قرار داد.



لالوویچ اعلام کرده است که در همراهی با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی، یک فرایند اعتبارسنجی برای هریک از کشتی گیران المپیکی روسیه آغاز کرده است که در اولین گام نمونه های آزمایش دوپینگ کشتی گیران روس، که پیش از این به یک آزمایشگاه خارج از روسیه تحویل داده شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.



همچنین اتحادیه جهانی متعهد شده است که همکاری کاملی را با آژانس ضد دوپینگ و کمیته بین المللی المپیک در حفظ و یکپارچگی ورزش از کشتی گیران پاک بعمل آورد.



لالوویچ همچنین از راه اندازی یک شرکت مستقل سوئدی برای انجام آزمایشات دوپینگ و همچنین نمونه گیری های خارج از رقابت از کشتی گیران روسیه خبر داده و اعلام کرده است که آزمایشات کمیته دوپینگ کشور روسیه مورد این اتحادیه نخواهد بود.



در ادامه این بیانیه اتحادیه جهانی ضمن اعلام اینکه بودجه ای را برای تست دوپینگ خارج از مسابقه قرار داده، از گسترش و حمایت ویژه برای انجام این آزمایشات خبر داده است.



همچنین در این بیانیه اعلام شده است که در رقابت های جهانی ۲۰۱۵ لاس وگاس ۱۰۸ نمونه آزمایش دوپینگ توسط کمیته ضد دوپینگ آمریکا، از کشتی گیران ۳۸ کشور بعمل آمده که هیچ کدام از آن مثبت نبوده است و ما به دنبال استانداردسازی این روند در ورزش کشتی هستیم.