  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۵ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۲۴

اسلام آباد:مذاکرات صلح با هند در شرایط کنونی غیر ممکن است

اسلام آباد:مذاکرات صلح با هند در شرایط کنونی غیر ممکن است

وزیر دفاع پاکستان از سرگیری مذاکرات صلح با دولت هند را در شرایط کنونی ناممکن خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان، طی اظهاراتی در اجلاس کمیسیون دفاع مجلس سنای پاکستان اعلام کرد که با توجه به اقدامات اخیر هند در ایالت «کشمیر» و وضعیت وخیم موجود، از سرگیری مذاکرات صلح با دولت هند غیرممکن است.

لازم به ذکر است که بعد از کشته شدن «برهان وانی» از رهبران کشمیری عضو گروه حزب «مجاهدین» به دست نیروهای امنیتی دولت هند، تظاهرات مردم کشمیر آغاز شد که این اعتراضات تاکنون ۵۸ کشته و بیش از ۳ هزار زخمی برجای گذاشته است.

اعتراض مردم کشمیر همچنان ادامه دارد و ارتش هند با اجرای حکومت نظامی سعی دارد اوضاع را کنترل کند.

کد مطلب 3723839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها