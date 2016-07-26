اسلام آباد:مذاکرات صلح با هند در شرایط کنونی غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان، طی اظهاراتی در اجلاس کمیسیون دفاع مجلس سنای پاکستان اعلام کرد که با توجه به اقدامات اخیر هند در ایالت «کشمیر» و وضعیت وخیم موجود، از سرگیری مذاکرات صلح با دولت هند غیرممکن است.

لازم به ذکر است که بعد از کشته شدن «برهان وانی» از رهبران کشمیری عضو گروه حزب «مجاهدین» به دست نیروهای امنیتی دولت هند، تظاهرات مردم کشمیر آغاز شد که این اعتراضات تاکنون ۵۸ کشته و بیش از ۳ هزار زخمی برجای گذاشته است.

اعتراض مردم کشمیر همچنان ادامه دارد و ارتش هند با اجرای حکومت نظامی سعی دارد اوضاع را کنترل کند.