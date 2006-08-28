سهيلي در مورد روند آماده سازي فيلم جديد خود به خبرنگار مهر گفت: "فيلم در آخرين مراحل صداگذاري و ميكس است كه محمود سماكباشي آن را در استوديو تك فيلم انجام مي دهد. قرار است تبديل سيستم صوتي فيلم به دالبي ديجيتال نيز در ايران انجام شود."



سازنده "مردي از جنس بلور" تاكيد كرد: "تا 20 روز ديگر "سنگ، كاغذ، قيچي" آماده نمايش مي شود و ما قصد نداريم براي شركت در جشن خانه سينما با عجله و شتاب به كيفيت فيلم لطمه بزنيم. البته فرم شركت در جشن خانه سينما را پر كرده ايم."



"سنگ، كاغذ، قيچي" مضموني اجتماعي با پسزمينه دفاع مقدس دارد و امين حيايي، شهرام حقيقت دوست، حديث فولادوند، نيلوفر خوش خلق و جمشيد هاشم پور در آن بازي مي كنند.