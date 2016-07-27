حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه آزمون اتمام دوره آموزش تخصصی غیرحضوری تفسیر جزء ۲۷ ویژه روحانیان مستقر استان سمنان با حضور ۴۱ نفر از روحانیان برگزار شد، ابراز داشت: هدف ازبرگزاری این دوره ها ارتقاء سطح علمی، معنوی، فکری و اطلاعات قرآنی در راستای تداوم آموزش مستمر روحانیان مستقر در سطح استان است.

وی با تاکید بر اینکه ارتقاء سطح علمی روحانیان مستقر لازم و ضروری است، افزود: یکی از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی برگزاری این دوره ها است که در استان سمنان با استقبال خوب روحانیان اعزامی برگزار و آزمون آن اخذ شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه امروزه سئوالات جدیدی در زمینه شرع و دین مطرح می‌شود که روحانیان باید بتوانند نسبت به آن پاسخگو باشند، گفت: افزایش دانش همیشه یکی از تاکیدات سازمان تبلیغات اسلامی به مبلغان اعزامی از راه مطالعه متون اصلی و صحیح است.

شکری بیان داشت: ممکن است استقرار در مناطق محروم و روستاها در کنار فاصله گرفتن از درس و حوزه در عدم ارتقاء آگاهی های مبلغان اعزامی تاثیرگذار باشد که سازمان تبلیغات اسلامی با برگزاری این قبیل دوره های آموزشی سعی در به روز نگه داشتن اطلاعات روحانیان خود دارد.

وی افزود: این دوره به صورت غیر حضوری و با در اختیار گذاشتن منابع آزمون در قالب لوح فشرده و جزوه آموزشی به روحانیان مستقر برگزار و پاسخنامه های شرکت کنندگان به اداره کل تبلیغات اسلامی استان ارسال می شود که در نهایت پذیرفته شدگان این آزمون موفق به دریافت گواهی تفسیر موضوعی قرآن کریم می شوند.